Última hora de la borrasca Oriana, en directo: la península bajo avisos por lluvias, viento, nevadas y oleaje

Tras Nils, llega Oriana, la última de esta serie, que comportará precipitaciones intensas y nieve en cotas bajas

Varias personas se protegen de
Varias personas se protegen de la lluvia en Santiago de Compostela, a 12 de febrero de 2026. (EFE/Lavandeira)

El viernes y el sábado, tras el paso de Nils, que ha dejado hasta 86 heridos por el fuerte viento, España quedará ahora bajo la influencia de la borrasca Oriana, que traerá lluvias, vientos fuertes y un descenso de las temperaturas. Se han activado avisos en varias regiones y el temporal costero afectará a zonas del Cantábrico y el Mediterráneo.

El sábado las precipitaciones tenderán a ser menos frecuentes, aunque persistirán en el norte y áreas de montaña. El viento continuará siendo intenso en el este peninsular y el ambiente se volverá más invernal, con posibilidad de heladas y nevadas en cotas medias de unos 800 metros. El domingo se espera una mejora en la situación y temperaturas más bajas.

Avisos de la Aemet para la jornada de viernes

Vuelos cancelados, vientos de 160 km/h y heridos graves: la borrasca Nils en su paso por España

El temporal ha provocado graves alteraciones en el transporte, daños en infraestructuras y suspensiones de servicios en varias comunidades

El agua del mar azota
El agua del mar azota el paseo marítimo de Andratx (Mallorca). (EFE/CATI CLADERA)

Las rachas de viento extremo asociadas a la borrasca Nils han dejado un balance de cinco personas heridas de gravedad y más de 86 atendidas en distintas regiones de España. Cataluña y el litoral mediterráneo figuran entre las zonas más damnificadas, con más de 5.000 llamadas de emergencia por la caída de árboles, desprendimientos de estructuras y otros daños vinculados al temporal.

La borrasca Oriana dejará el viernes fuerte viento y precipitaciones en toda la Península

La borrasca Oriana se desplazará este viernes hacia el Mediterráneo, provocando rachas muy fuertes de viento y lluvias generalizadas en la Península, con mayor intensidad en Galicia, el oeste del Sistema Central y las sierras del sudeste y sur de Andalucía. Se esperan nevadas en zonas de montaña y un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente en el Ebro y el este peninsular.

El viento será fuerte en litorales, sudeste, Baleares y con rachas muy intensas en gran parte del territorio. En Canarias, continuará el tiempo estable, con nubes y posibles lloviznas en el norte de las islas montañosas y viento alisio fuerte.

Qué dice la psicología sobre la relación entre el mal tiempo y nuestro estado de ánimo: “Me cuesta mucho hacer planes, me apetece estar en la cama”

El psicólogo Adrián Garrido revela en una entrevista con ‘Infobae’ el verdadero impacto de las lluvias en nuestro humor

El 29 de diciembre de 2025, cuando los españoles estaban más preocupados por los preparativos de Nochevieja que por mirar al cielo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunciaba la llegada de la borrasca Francis. A partir de esta y durante casi dos meses, los cielos han permanecido cubiertos y han traído consigo fuertes lluvias, viento y temporales marítimos.

