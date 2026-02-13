Última hora de la borrasca Oriana, en directo: la península bajo avisos por lluvias, viento, nevadas y oleaje

Varias personas se protegen de la lluvia en Santiago de Compostela, a 12 de febrero de 2026. (EFE/Lavandeira)

El viernes y el sábado, tras el paso de Nils, que ha dejado hasta 86 heridos por el fuerte viento, España quedará ahora bajo la influencia de la borrasca Oriana, que traerá lluvias, vientos fuertes y un descenso de las temperaturas. Se han activado avisos en varias regiones y el temporal costero afectará a zonas del Cantábrico y el Mediterráneo.

El sábado las precipitaciones tenderán a ser menos frecuentes, aunque persistirán en el norte y áreas de montaña. El viento continuará siendo intenso en el este peninsular y el ambiente se volverá más invernal, con posibilidad de heladas y nevadas en cotas medias de unos 800 metros. El domingo se espera una mejora en la situación y temperaturas más bajas.