Susanna Capdevila, abogada: “Esto es lo que pasa cuando alguien muere sin hacer el testamento”

La abogada Susanna Capdevila sobre no hacer el testamento. (TikTok)

Morir sin haber dejado testamento puede traer complicaciones inesperadas para cualquier familia. Cuando una persona fallece sin este documento, la ley se encarga de decidir quién recibe los bienes, sin que cuente la voluntad del fallecido. Esto afecta tanto a quienes tienen un patrimonio grande como a quienes poseen solo unos pocos bienes, porque los trámites y las dudas legales pueden aparecer en cualquier caso.

Susanna Capdevila es abogada y especialista en derecho familiar. Desde su experiencia, la falta de testamento convierte lo que debería ser un trámite sencillo en un proceso cargado de costes y, en ocasiones, tensiones familiares. Capdevila explica que, aunque la ley prevé un orden para repartir la herencia, la ausencia de voluntad escrita deja a los familiares en una situación de mayor incertidumbre y, sobre todo, obliga a seguir procesos más largos y costosos.

En España, el testamento abierto notarial es la opción más recomendada por profesionales como DiG Abogados, despacho especializado en herencias y sucesiones. Este tipo de testamento es sencillo de realizar, cuesta poco dinero y garantiza que la voluntad personal se respete, facilitando los trámites para los herederos tras el fallecimiento. Preparar este documento no solo da tranquilidad, sino que también protege a los seres queridos de futuros problemas legales y económicos.

¿Qué ocurre si mueres sin testamento?

No hacer el testamento en vida activa directamente la sucesión intestada, lo que significa que el reparto de los bienes queda regulado por la ley. Desde DiG abogados explican que el primer lugar en el orden de herederos lo ocupan los hijos. Si no existen, la herencia pasa al cónyuge o pareja de hecho, luego a los ascendientes, después a los hermanos y familiares hasta el cuarto grado.

El procedimiento exige realizar una declaración de herederos. Para los familiares directos, como hijos o padres, este trámite se realiza ante notario en el último domicilio del fallecido. Si los herederos son parientes más lejanos, la declaración debe hacerse ante un tribunal, lo que complica y alarga aún más el proceso. El coste de la declaración de herederos ronda entre 200 y 300 euros, una cifra notablemente superior al precio de un testamento notarial. Además, se requiere presentar pruebas y testigos para demostrar la relación con el fallecido, lo que puede generar aún más dificultades.

No hacer testamento implica dejar en manos de la ley la decisión sobre el destino del patrimonio. El proceso no solo es más largo y costoso, sino que puede provocar tensiones entre los herederos, especialmente cuando no existe claridad sobre la distribución de los bienes o surgen desacuerdos familiares.

Ventajas de preparar el testamento

La principal ventaja de hacer testamento es el control total sobre el reparto de los bienes. El testador puede decidir con libertad a quién deja cada parte de su patrimonio, y también puede establecer condiciones, designar tutores para hijos menores o personas con discapacidad, y nombrar albaceas o contadores-partidores para asegurar que se cumpla su voluntad. Además, el testamento puede modificarse en cualquier momento: el último documento firmado será el válido, adaptándose a posibles cambios en la vida del testador.

Ventajas de hacer el testamento. (Europa Press)

Esta previsión no solo simplifica el proceso para los herederos, sino que evita trámites innecesarios y reduce costes. Al fallecer, basta acudir al notario para aceptar la herencia y completar los pasos fiscales. El proceso resulta así más rápido y menos conflictivo, lo que facilita la gestión del patrimonio y reduce la incertidumbre en momentos delicados.