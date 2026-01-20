España

Un boliviano que vive en Huelva, entre los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Adamuz

El hombre viajaba solo en el tren Alvia que circulaba de Huelva a Madrid y, de acuerdo con el testimonio de su cuñada, se encontraba “supuestamente en el vagón 2″ en el momento del siniestro

Un agente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en el lugar del accidente, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). (Rocío Ruz / Europa Press)

Un ciudadano de Bolivia que vive en Huelva aún sigue desaparecido tras el accidente de tren ocurrido en Adamuz, Córdoba. Según sus familiares, el hombre viajaba solo en el tren Alvia que circulaba de Huelva a Madrid y, de acuerdo con el testimonio de su cuñada, Jamilet Sevilla, se encontraba “supuestamente en el vagón 2″ en el momento del siniestro.

La familia aún desconoce su paradero. “No sabemos nada de él”, ha afirmado Sevilla en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press. La esposa del desaparecido y su hijo esperan noticias desde este lunes, pero todavía no han obtenido ningún tipo de información que les aclare nada sobre su familiar.

“Estamos aquí con mi hermana que es la esposa y mi sobrino esperando desde ayer y nada, hasta ahora no sabemos nada. Es una angustia”, ha expresado Sevilla, quien destacó la preocupación de la familia por la falta de respuestas.

Angustia familiar ante la falta de noticias

El hombre desaparecido, de origen boliviano, reside en Huelva junto a su mujer. Ambos regresaban de unas vacaciones, aunque por un cambio de última hora en el viaje de su esposa, ella decidió coger un trayecto diferente y él viajó solo en el tren con destino a Huelva.

Antes del accidente, el desaparecido llamó a su cuñada para avisar de que ya se encontraba en la capital, y que planeaba llegar a Huelva esa misma noche. “A mí me llamó y me dijo que ya estaba en Madrid y que iba a tomar el tren y que por la noche llegaba a Huelva”, ha relatado Sevilla.

La familia solicita la colaboración de las autoridades para obtener información sobre su allegado. “Mi hermana está muy mal”, ha expresado Sevilla, recalcando que necesitan ayuda y “una respuesta de lo que sea, porque lo queremos regresar a Bolivia”, ha reclamado Sevilla.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

Investigación abierta y suspensión del servicio tras el siniestro ferroviario

El descarrilamiento ocurrido la tarde del domingo en la ciudad cordobesa de Adamuz ha dejado un balance de, al menos, 42 víctimas mortales. Las labores de búsqueda continúan de manera ininterrumpida por la zona.

El accidente afectó a un tren de la compañía Iryo que cubría la ruta entre Málaga y Madrid con 317 pasajeros. Los tres últimos vagones del tren se salieron de la vía e invadieron la vía del sentido contrario, por donde circulaba un tren Alvia de Renfe con destino Huelva. Este segundo tres también descarriló tras activar el freno de emergencia, y dos de sus vagones acabaron al pie de un talud de cuatro metros.

Por el momento no se han determinado las causas del accidente. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, lo describió como un suceso “raro y difícil de explicar”. Mientras tanto, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló que “todas las hipótesis están abiertas”. Según el ministro de Transportes, las conexiones de alta velocidad entre Andalucía y Madrid permanecerán suspendidas, al menos, hasta el próximo lunes, 2 de febrero.

*Con información de Europa Press.

