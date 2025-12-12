España

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

La opositora venezolana, Nobel de la Paz, reprochó la falta de respaldo institucional del Ejecutivo español

Machado resaltó el respaldo ofrecido
Machado resaltó el respaldo ofrecido por los ciudadanos y medios españoles a los migrantes venezolanos (Reuters)

María Corina Machado, opositora venezolana y reciente galardonada con el Nobel de la Paz, ha dirigido críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por lo que considera una falta de apoyo hacia los venezolanos. Durante su estancia en Oslo, donde recibió el prestigioso reconocimiento, expresó su agradecimiento al pueblo español por la acogida brindada a los ciudadanos de su país, pero subrayó la ausencia de respaldo institucional por parte del Ejecutivo español. La líder opositora afirmó: “La historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado”.

Machado, en una rueda de prensa celebrada en la capital noruega, insistió en que el apoyo recibido por los venezolanos en España ha sido fundamental, extendiendo su gratitud no solo a la sociedad civil, sino también a los medios de comunicación, al Congreso y a los partidos políticos. “La forma en la que ustedes han acogido a los venezolanos, realmente los han hecho sentir como en casa, y estos son los momentos donde se prueba el afecto genuino y la unión entre pueblos”, destacó la opositora.

Recordó, además, el vínculo histórico entre ambos países: “Nosotros acogimos a muchísimos españoles en tierra venezolana y ellos han acogido a sus hijos. Aunque los queremos de vuelta”, señaló.

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su escaño. (Ananda Manjón/Europa Press)

“Se trata de defender la libertad”

En contraste con la postura del Gobierno de Sánchez, Machado resaltó que otros gobiernos europeos sí han asumido un papel activo en la defensa del pueblo venezolano. “Ha habido otros gobiernos que han asumido el liderazgo por la defensa del pueblo de Venezuela”, afirmó, y recalcó que la causa trasciende cualquier afiliación política: “Esto no va de defender un movimiento ni es una cosa de partidos, sino que se trata de defender la libertad, la justicia y la igualdad”.

La agenda de Machado en Oslo incluyó encuentros con los reyes de Noruega, Harald V y Sonia, así como con el príncipe heredero Haakon, en el Palacio Real. Posteriormente, la opositora fue acompañada por el vicepresidente del Comité Noruego del Nobel, Asle Toje, al Grand Hotel de Oslo, donde realizó su primera aparición pública desde enero pasado. Machado no tiene previsto viajar a España ni realizar una gira europea tras la ceremonia, ya que su prioridad es planificar el regreso a Venezuela.

“Llevaré el Nobel de vuelta a Venezuela”

La salida de Machado de Venezuela se produjo en condiciones de alto riesgo. Abandonó el país en un barco, permaneció varias horas a la deriva y fue rescatada antes de poder volar a Oslo.

La extracción, que tuvo lugar tras meses de clandestinidad por la persecución del régimen de Nicolás Maduro, fue descrita como un operativo “propio de una película de Hollywood” debido a su complejidad y los riesgos que enfrentaron todos los involucrados. Machado confirmó que recibió ayuda del gobierno estadounidense para abandonar Venezuela, agradeciendo el “esfuerzo de hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas”.

La opositora, además, reconoció que temió por su vida durante este proceso, pero reiteró su intención de regresar a Venezuela en cuanto sea posible. “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de vuelta a Venezuela en el momento oportuno”, declaró tras salir del parlamento noruego, aunque evitó precisar la fecha o el modo de su retorno: “No diré cuándo ni cómo será”, afirmó y subrayó la necesidad de mantener la máxima discreción por motivos de seguridad.

