El dinero no da la felicidad: las provincias más ricas, como Madrid o Barcelona, no lideran el bienestar en España

Un informe reciente revela que las provincias en las que la gente vive más tranquila no son las que lideran los indicadores económicos, sino las que mejor equilibran estabilidad socioeconómica, servicios públicos de calidad y seguridad

El dinero no siempre da la felicidad, ni la tranquilidad. Esa es una de las principales conclusiones del informe El Mapa de la Tranquilidad en España 2025, realizado por Segurzon, un estudio que clasifica las 52 provincias españolas según su equilibrio entre estabilidad socioeconómica, salud y seguridad.

El informe, basado en datos del INE, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad, pone en evidencia una realidad cada vez más clara: vivir en las zonas más ricas no necesariamente aporta tranquilidad. Y es que el bienestar se concentra en el interior peninsular, donde predominan comunidades pequeñas, cohesionadas y con bajos niveles de criminalidad.

Según el ranking, Lugo, Ávila y Soria lideran la lista con puntuaciones que rozan los 88 puntos sobre 100. En el extremo opuesto se sitúan Badajoz, Huelva, Almería, Cádiz y Ceuta, penalizadas por tener unos servicios públicos muy saturados.

El equilibrio socioeconómico se impone al poder económico

El mapa provincial revela la clara tendencia de que la España interior actúa como el nuevo bastión de la tranquilidad. Siete de las diez provincias con mejor puntuación, entre ellas Lugo, Ávila, Soria, Palencia, Zamora y Teruel, se sitúan lejos de la costa y comparten tres rasgos: baja densidad de población, fuerte tejido comunitario y bajos datos de criminalidad.

Lugo, con una puntuación global de 88,5, encabeza el índice gracias a su seguridad y equilibrio sanitario. Le sigue Ávila, que presenta una de las tasas de criminalidad más baja del país, con alrededor de 33 infracciones por cada mil habitantes, frente a la media nacional de 50,9. En tercer lugar, Soria destaca por su fortaleza económica relativa y lidera el pilar socioeconómico con 84,3 puntos.

El informe subraya que la tranquilidad no depende de la riqueza, sino del equilibrio. Las provincias que mejor combinan seguridad, acceso a la sanidad y estabilidad laboral logran un nivel de bienestar más alto que los grandes centros económicos, donde el estrés urbano y la percepción de inseguridad actúan como factores de desgaste.

“La provincia tranquila no es la más rica ni la más grande, sino la que logra un equilibrio real entre seguridad, salud y estabilidad sin generar estrés urbano”, señala el documento.

Del norte tranquilo al sur tensionado, dos modelos de bienestar

Así, en el análisis también se identifica un modelo equilibrado en el eje cantábrico. Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco presentan niveles altos de satisfacción sanitaria y economías diversificadas, y dependen menos de los seguros privados que el resto del país.

En contraste, el arco mediterráneo y las islas, zonas de fuerte actividad económica y turística, muestran una dualidad estructural. Por un lado, cuentan con mayor penetración del seguro privado y dinamismo empresarial; y por otro, sufren mayor criminalidad y saturación de los servicios públicos en los meses de alta demanda.

A nivel nacional, uno de cada cuatro españoles (26%), alrededor de 12,6 millones de personas, dispone de un seguro de salud privado. A causa de la sobrecarga de la sanidad pública, el estudio define a los seguros privados como un “ecualizador de tranquilidad”, ya que facilitan un acceso rápido a la atención médica y reduce la incertidumbre.

Quienes nacieron en los años 80 y 90 enfrentan salarios más bajos, menor capacidad de ahorro y acceso limitado a la vivienda. A los 42 años, acumulan hasta un tercio de la riqueza que tenían generaciones anteriores a su edad.

La paradoja de la riqueza: más PIB, menos calma

Por último, el informe destaca lo que denomina la “paradoja de la riqueza”, porque las provincias más prósperas, que son Madrid, Barcelona o Vizcaya, lideran los indicadores económicos, pero se quedan fuera de las diez provincias que aportan más tranquilidad.

El motivo, según el estudio, se encuentra en factores como el ritmo de vida acelerado, el estrés asociado al entorno urbano, y la percepción de inseguridad. A pesar de contar con mejores servicios, las grandes capitales ofrecen una calidad de vida más expuesta a la presión social y laboral.

En cambio, territorios como Soria o Teruel encarnan lo que el informe denomina un modelo de “crecimiento tranquilo”, ya que son economías estables, con baja criminalidad y equilibrio social. Son provincias donde, según los autores, “la calidad de vida no depende del tamaño, sino del equilibrio”.

Así, este Mapa de la Tranquilidad dibuja una España en la que la calma no se compra con el PIB. La riqueza ya no es sinónimo de bienestar, sino que la verdadera prosperidad, sugiere el informe, está en vivir con equilibrio, seguridad y confianza en el día a día.

