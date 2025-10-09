España

Cuanta agua hay en los embalses de España este jueves 9 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Cuanto cambió la capacidad de
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) anunció que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 54,13 %de su capacidad.

Se trata de una información un tanto desalentadora, pues significa que el almacenamiento de agua bajó en comparación con los últimos siete días.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

  • Fecha: jueves 9 de octubre de 2025.
  • Capacidad: 56.041 hm3.
  • Total de agua embalsada: 30.337 hm3.
  • Porcentaje de agua embalsada: 54,13 %.
  • Variación de hace una semana: -490 hm3.
  • Variación porcentual semanal: -0,87 %.
  • Agua embalsada registrada hace un año: 26.773 hm3.
  • Porcentaje de agua embalsada hace un año: 47,77 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 54,13 % de capacidad (Europa Press)
  • Andalucía: 43,70%.
  • Aragón: 53,36%.
  • Asturias: 62,06%.
  • C. Valenciana: 38,34%.
  • Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,98%.
  • Castilla-La Mancha: 50,84%.
  • Cataluña: 71,85%.
  • Comunidad de Castilla y León: 57,19%.
  • Extremadura: 60,71%.
  • Galicia: 59,78%.
  • Murcia: 22,97%.
  • Navarra: 35,03%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

María Muñoz, doctora, sobre dormir bien: “No solo es importante el cuándo, sino también el qué cenas”

Algunos alimentos pueden favorecer un mejor descanso, aunque esto debe combinarse con rutinas de sueño saludables, horarios de comidas beneficiosos y otros hábitos

María Muñoz, doctora, sobre dormir

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 9 de octubre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Cuánto cuesta un euro frente

El truco casero para que las ventanas queden impecables usando solo dos ingredientes

Aunque se dedique un rato con el limpiacristales y un paño sobre el vidrio, al poco parece que nunca nadie le haya pasado un trapo: por suerte, existe un método sencillo y asequible que lo mantendrá limpio más tiempo

El truco casero para que

Tras el tapón que no se quita, las botellas de plástico siguen innovando: materiales biodegradables y sistemas más novedosos

Continúan los esfuerzos por reducir el impacto ambiental de la fabricación y deshecho de plásticos: solo en 2021, cada ciudadano europeo generó 189 kilogramos de residuos de envases

Tras el tapón que no

Manuel Carrasco, limpiador de coches: “Una limpieza exterior cada dos semanas y al menos una interior al mes más a fondo”

“Cuidar el coche no es solo una cuestión estética”, sostiene el profesional, sino que también es importante para “su valor” y “la seguridad de todos sus ocupantes”

Manuel Carrasco, limpiador de coches:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva confesión de Paco

La nueva confesión de Paco Correa apunta a Suiza y al testaferro de Juan Carlos I: “Había personas de máxima relevancia de España”

Las mamografías preventivas en Madrid: Ayuso ‘desprivatizó’ las pruebas, pero las que hacen los hospitales públicos gestionados por Quirón han subido un 15%

CGT continúa su lucha contra Ilunion: comienzan los juicios para que la empresa pague los pluses a los trabajadores del 112 y 061 de Andalucía

La activista Reyes Rigo, aún bajo custodia israelí: “El abogado de turno no pudo hacer su trabajo porque había un señor ahí que me amenazó de muerte”

Un hombre relata cómo descubrió la verdadera personalidad de su psicólogo: “Espero que tenga la vida bien puteada”

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 9 de octubre

Qué significa la advertencia de Red Eléctrica y qué similitud tiene con el apagón: “El sistema es vulnerable y existe riesgo”

Antonio Martínez, abogado: “Dejar en herencia un piso a todos los hijos es un problema que puede degenerar en el heredero okupa”

El 65,1% de los autónomos subió los precios en el último año y más de la mitad prevé seguir haciéndolo antes de que termine 2025

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 8 de octubre

DEPORTES

Cristiano Ronaldo se convierte en

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”

Una campeona de heptatlón denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral