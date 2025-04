Una estadounidense que vive en España y tiene novio andaluz va a una comunión y siente “pánico”: “Cómo debo llamar a mi suegra”

Una estadounidense en España pregunta cuál es la forma correcta de dirigirse a la familia de su novio español (@sophiegrayinspain/TikTok)

Las diferencias entre un país y otro no solo se centran en la gastronomía, los paisajes o ciertas cuestiones que se vinculan a la manera en la que se relaciona la gente en sociedad. También encontramos la distinción del idioma, que es clave para poder comunicarnos y desenvolvernos con fluidez; sin embargo, esto no solo implica conocer el vocabulario y la gramática, sino la manera correcta en la que debe hablarse en cada situación o el tratamiento que debe destinarse a cada persona.

Por ello, cuando una persona decide mudarse al extranjero, son muchos los aspectos a los que debe acostumbrarse y pueden surgir choques culturales. Esto lo sabe bien Sophie Gray, una joven estadounidense que vive en España y que ha tenido que adaptarse a un estilo de vida que en muchas cuestiones difiere por completo de al que ella está acostumbrada. A través de sus redes sociales (@sophiegrayinspain en TikTok), la creadora de contenido cuenta cómo está siendo su experiencia y las cosas que está aprendiendo en nuestro país.

En uno de sus vídeos más recientes, la joven estadounidense pide consejo a sus seguidores porque dentro de poco se va a enfrentar a un evento para el que está muy “ilusionada, pero también nerviosa”: un almuerzo de comunión con la familia de su novio, que es andaluz.

“Necesito desesperadamente saber la respuesta”

Sophie explica que en Estados Unidos, “especialmente en el sur, de donde soy”, lo normal es que las personas se dirijan a los padres de su pareja o incluso de sus amigos con las fórmulas sir o ma’am. De hecho, es un tratamiento que algunos emplean con sus propios padres para mostrar respeto: “Es de mala educación llamar a los padres de otra persona por su nombre. A veces está bien si te dan permiso explícito, pero a mí todavía eso me parece raro”.

Teniendo en cuenta esto, en España se encuentra con el problema de que no sabe cómo dirigirse a otras personas: “¿Cómo se supone que tengo que llamar a mi suegra? He estado llamando a los padres de mi novio ‘señor’ y ‘señora’, pero no tengo ni idea de si eso suena raro para los demás".

A ellos sí los conoce, pero con el resto de la familia se encontrará por primera vez en el almuerzo de comunión, por lo que siente nervios por la manera en la que debe dirigirse a ellos, así como por si “se le olvida su español”: “Necesito desesperadamente saber la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo se supone que debo llamar a los abuelos?“.

La bandera de Estados Unidos y el logotipo de TikTok (Dado Ruvic/REUTERS)

Este tratamiento, que denota respeto hacia la otra persona, en nuestro país puede sonar extraño o demasiado formal en ciertos entornos o situaciones, especialmente si es un evento familiar. Por este motivo, teniendo en cuenta que en el lugar del que procede está ampliamente extendido, teme que en España suene demasiado raro, pero tampoco quiere pecar de irrespetuosa o cercana. No solo eso, sino que la joven estadounidense también ha pedido consejo a sus seguidores sobre la manera en la que debería ir vestida al acontecimiento.

Algunos de los comentarios que han recibido han intentado quitarle hierro al asunto, explicando que puede preguntarles ella misma de qué manera prefieren que se dirija a ellos o que puede utilizar sus nombres sin ningún problema. Otros, por el contrario, han indicado que una manera muy efectiva de acertar en estos contextos es comenzar utilizando el tratamiento de “usted” hasta que ellos mismos le digan, como posiblemente harán, que puede tutearlos o llamarlos por su nombre de pila.