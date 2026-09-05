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Comprobar la Primitiva: los ganadores de este 5 de septiembre

Como cada sábado, aquí están los ganadores del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Para jugar el sorteo de La Primitiva puedes apostar desde dos euros. (Infobae/Jovani Pérez)
Para jugar el sorteo de La Primitiva puedes apostar desde dos euros. (Infobae/Jovani Pérez)
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Estos son los números ganadores del último sorteo de Primitiva, realizado por Loterías y Apuestas del Estado, una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026.

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Combinación ganadora: 03, 12, 19, 31, 45 y 47.

Complementario: 01.

Íntegro: 3.

Joker: 6414438.

Tres veces a la semana, todos los lunes, jueves y sábado, la Primitiva realiza su sorteo millonario.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un plazo de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso de Primitiva, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

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Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

El hombre que ganó 80 millones en La Primitiva y ahora es parte del ‘Club Ferrari’

Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Primitiva (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Primitiva (Loterías y Apuestas del Estado)

Javier Espinosa, vecino de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), llevaba 30 años jugando La Primitiva con los mismos números, elegidos por superstición, amor a la ciencia y la familia.

En 2019, a sus 51 años, su vida cambió de golpe al ganar 80 millones de euros con una combinación que tenía una probabilidad de 1 entre 139,8 millones.

Cuando llamó a su novia para contarle, ella no le creyó y le dijo que fuera a los Oscar por su “interpretación”, relató el medio Las Provincias. Javier compró el boleto en la administración de Tavernes Blanques, donde es cliente habitual desde hace 20 años.

Tras la victoria, organizó una gran fiesta en su negocio y afirmó: “Mi familia se lo merece, la crisis nos pasó mucha factura”.

Con el premio, no solo salvó su empresa y su familia, sino que cumplió sueños como construir una casa y comprarse varios Ferrari, ganándose un lugar en el “Club Ferrari” de su pueblo.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

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