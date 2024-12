El laberinto de acusaciones de Aldama contra los altos cargos del Gobierno: qué han respondido los implicados

Víctor de Aldama, sentado junto a la secretaria de la comisión y diputada regional del PP Margalida Durán. (Isaac Buj/Europa Press)

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acumulado polémicas en las últimas semanas. Por un lado, la Audiencia Provincial de Madrid está investigando a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por corrupción y tráfico de influencias. Y por otro, Víctor de Aldama, el conseguidor del caso Koldo, ha apuntado a una gran parte del Ejecutivo, asegurando que le habría entregado hasta un millón de euros al Gobierno y su entorno, como afirmó el pasado 21 de noviembre ante la Audiencia Nacional en un caso que investiga el Tribunal Supremo.

En aquella declaración ante el juez Ismael Moreno, el empresario y expresidente del Zamora CF afirmó —de momento sin presentar pruebas— que pagó a varios altos cargos del gobierno socialista de Sánchez a cambio de “favores” en su papel de conseguidor en la trama de comisionistas en la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. En la declaración, aseguró que pagó un total de 650.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos, 300.000 a Koldo García, 25.000 a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, y 15.000 al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, según fuentes presentes en la declaración.

El investigado también dijo que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, le pidió 50.000 euros a través de Koldo, pero que el presunto comisionista se negó: “Yo no soy el Banco de España y os estáis pasando”, dijo, supuestamente. Además, también aseguró que le había facilitado un piso en la madrileña calle de Atocha para “encuentros de diferente naturaleza”, pero terminó reculando.

Puente ‘desmonta’ a Aldama

Además, pese a que Pedro Sánchez aseguró no conocerle, tras hacerse pública una foto de ambos en un acto del PSOE en 2019, el investigado dijo al juez que fue el propio Sánchez quien pidió reunirse con él y le agradeció “lo que estaba haciendo” en relación con sus gestiones con México vinculadas al proyecto del Tren Maya. Sánchez no tardó en reaccionar. El presidente de Gobierno, además de llamar a Aldama “personaje”, afirmó que todo es mentira, que “uno no elige con quién se hace una foto”, que él no recordaba ese momento y que no ha hecho ningún negocio con el comisionista.

Koldo García grabó un breve vídeo de la foto de Pedro Sánchez y Víctor de Aldama.

De la misma manera, Ábalos, que actualmente es diputado en el Grupo Mixto, tachó de “difamatorias” las declaraciones de Aldama vía X (antes Twitter) y aseguró que acudirá a los juzgados y tomará acciones legales ”dada la gravedad y falsedad de sus acusaciones”, una medida que también tomó el PSOE.

Este 4 de diciembre, y en un escrito ante el Supremo, el empresario aseguró que pactó con el exministro José Luis Ábalos darle un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid —valorado en 1,9 millones de euros— como “garantía” de los pagos que una serie de constructoras le harían en un futuro a cambio de contratos “preadjudicados” de obra pública. Pero el antiguo líder de la cartera de Transportes negó las acusaciones asegurando que “es un engaño de Aldama”, como dijo en declaraciones al diario ABC, señaló que el piso era de una subasta, ofrecido en alquiler pero nunca adjudicado, e insistió en que “esa no era su letra”.

Por si fuera poco, en ese mismo escrito Aldama hizo referencia al “reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios”. El presunto comisionista entregó al Supremo siete contratos sobre adjudicaciones de carreteras que el empresario presentó al juez como ejemplos de cobro de comisiones por parte de Ábalos.

Tras esto, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, saltó el viernes 6 de diciembre en X (antes Twitter) a defender a su antiguo compañero de partido. “Dos de las siete obras se corresponden con un periodo anterior a José Luis Ábalos. Dos se corresponden con un periodo posterior a José Luis Ábalos como ministro. Dos jamás se llegaron a licitar. Solo una de las siete se corresponde con el periodo de José Luis Ábalos, pero no se ha observado nada irregular en el expediente de contratación”, escribió. El ministro explicó que este análisis abarca exclusivamente lo trascendido a través de los medios. “Tenemos que seguir analizando y profundizar a partir de la documentación judicial”, añadió.

Así ha respondido el Gobierno tras las declaraciones de Aldama

Ábalos no es el único que ha necesitado que salgan en su defensa. El pasado 26 de noviembre, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó al empresario, a quien calificó como “delincuente confeso”, de mentir en todas sus declaraciones ante el juez Ismael Moreno. Durante su comparecencia en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo y sus implicaciones, Montero defendió a su jefe de gabinete, Carlos Moreno, y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quienes Aldama señaló como presuntos receptores de comisiones que él mismo habría pagado.

Montero calificó de “mentiras sobre personas honorables” las acusaciones realizadas por Aldama. En particular, se refirió a Carlos Moreno, a quien Aldama acusó de haber recibido 25.000 euros a cambio de un aplazamiento de deuda tributaria de una de sus empresas. La ministra aseguró que Moreno es un “magnífico servidor público” y reafirmó su confianza en él, declarando que pone “la mano en el fuego” por su integridad. “Es una barbaridad que se le haya mencionado en esta causa, y no creo que sea casualidad. Este señor, delincuente confeso, apunta al Ministerio de Hacienda porque fue el que inició la causa contra él”, declaró. Además, la ministra aseguró que su jefe de gabinete “nunca jamás hizo nada relacionado con lo que dice Aldama” y negó categóricamente haber mantenido cualquier tipo de reunión con el empresario, ya sea presencial o virtual. Moreno se querellará contra Aldama por el derecho a su honor y su imagen.

Este jueves, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también calificó como una “absoluta vileza” las nuevas acusaciones en su contra. Torres aseguró que puede demostrar que estas afirmaciones son falsas, en particular la acusación sobre el supuesto uso de un piso en Madrid para encuentros de diversos tipos. Según explicó, su agenda como presidente canario era pública, y están registradas sus entradas y salidas en los hoteles donde se alojaba.

En declaraciones realizadas en el Congreso, Torres confirmó que se ampliarán las acciones legales contra Víctor de Aldama, las cuales ya habían comenzado tras su primera declaración judicial. También señaló que Aldama lo acusó de solicitar dinero a través de Koldo García, afirmaciones que calificó como realizadas “sin demostrar o mostrar ninguna prueba”. “En mis 25 años de gestión pública jamás he pedido ni he cobrado un euro de concesión”, enfatizó el ministro. Asimismo, reiteró que, durante su presidencia en Canarias, su agenda era siempre pública, y sus viajes a Madrid están documentados. “Con lo que yo puedo probar que lo que dice el señor de Aldama es absolutamente falso”, recalcó.

* Con información de EFE y Europa Press