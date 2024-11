Dinamita, hidrogel y ANFO: así será la voladura en la autopista del Huerna para que puedan volver a circular los coches tras el desprendimiento

El desprendimiento en la AP-66 en el Huerna, Asturias. (Oscar Puente/X)

El pasado domingo, un colapso en un muro de la autopista del Huerna provocó un desprendimiento masivo de tierra y rocas, afectando los cuatro carriles de esta vía de peaje que conecta Asturias con León. Para restablecer el tráfico, se está trabajando en la creación de un bypass temporal con un carril en cada sentido. Según una información de La Voz de Asturias, este viernes se llevará a cabo una voladura en el kilómetro 76 para despejar el área y permitir la construcción del bypass.

La empresa Perforaciones Noroeste, con sede en Oviedo, es la encargada de realizar la detonación, que requerirá 80 barrenos de entre tres y seis metros. Para ello, se utilizarán 100 kilogramos de dinamita, 125 de hidrogel y 550 de ANFO, un explosivo potente compuesto de nitrato de amonio y combustible derivado del petróleo. Cristóbal Lombardía, gerente de la empresa, ha detallado en una información de la La Voz de Asturias que el explosivo llegará desde Columbiello, en Pola de Lena, sobre las 10 de la mañana, pero se espera que la explosión se realice alrededor de la una del mediodía: “Estimamos que estaremos en condiciones de hacerla sobre esa hora”, ha reconocido el licenciado en Ingeniería de Minas y doctor por la Universidad de Oviedo”.

Puente avisa de que los trabajos “serán duraderos”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó el pasado martes que devolver la normalidad al tráfico en la autopista “llevará tiempo”, ya que no solo se trata de retirar los escombros, sino de realizar un estudio geológico exhaustivo para asegurar la estabilidad de la ladera y evitar futuros desprendimientos. En una entrevista en Onda Cero, Puente calificó el argayo de “muy grave” ya que ahora mismo “no hay autopista”. “Más que un desprendimiento hablamos del colapso de un muro”, indicó el ministro. Además, se instalarán pantallas de protección dinámicas de forma provisional para garantizar la seguridad de los usuarios. El titular de Transportes resaltó que “ya no basta con retirar todo lo que ha caído sino que hay que hacer un estudio en condiciones para apuntalar bien esa ladera y que no se vuelva a producir”.

Vista aérea del argayo en la AP-66, la Autopista del Huerna, a su paso por Lena. (SEPA/Europa Press)

Desde el martes pasado, las autoridades han trabajado en coordinación para agilizar los trámites necesarios para la voladura. El proyecto fue presentado a la Dirección General de Minas y otras entidades gubernamentales, entre las que se incluye la Guardia Civil, que autorizó el plan de actuación. Lombardía destacó la rapidez con la que se gestionaron los permisos, lo que permitió que su equipo comenzara a trabajar de inmediato.

El 112 recibió el aviso del argayo en la mañana del pasado domingo. Fue entonces cuando la Delegación del Gobierno en Asturias informó del desprendimiento de tierra y procedió al corte de la autopista gestionada en concesión por Aucalsa, a la espera de que especialistas en geología y geotecnia evaluasen la mejor manera de abordar esta situación. Finalmente se llegó a la conclusión del bypass temporal y, mientras tanto, el tráfico ha sido desviado hacia el puerto de Pajares, lo que ha generado inconvenientes para los conductores habituales de la autopista de peaje.