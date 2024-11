Una peruana que vive en España advierte a los migrantes que quieran mudarse: “Vengan preparados y no se fíen de nadie”

Captura de pantalla del video de @melohc6. (TikTok)

Evidenciando la realidad que a la que se enfrentan muchos migrantes, Melissa, una joven peruana que decidió emigrar a España, está utilizando TikTok para compartir su experiencia y advertir sobre los desafíos ocultos que acompañan a esta decisión. A través de sus vídeos, Melissa ofrece un relato sincero sobre la vida de los migrantes y la importancia de considerar cuidadosamente cada paso antes de tomar la decisión de dejar el país de origen.

Uno de los temas más recurrentes que aborda la joven es la falsa seguridad que muchos migrantes sienten cuando basan su decisión en promesas de amigos o familiares que ya residen en el extranjero. “Actualmente mucha gente llega a España confiando porque un amigo, un vecino, un familiar les dijo que sí, que los iban a esperar, que les iban a ayudar, que les iban a dar un lugar donde quedarse”, explica. Sin embargo, lamenta que, al llegar, “cuando llegan al aeropuerto ya no les contestan el teléfono”. Esta situación, comenta, es más común de lo que se cree y puede resultar en una experiencia muy amarga para quienes vienen con expectativas erróneas.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Melissa enfatiza que, aunque puedan tener alguien que les acepte, “ustedes vengan siempre preparados económicamente y que la decisión de emigrar sea completamente tuya”. Subraya que es crucial que “nadie influya en esa decisión que tú vas a tomar, porque al final, el que va a cargar con las consecuencias eres tú mismo”. Esta afirmación es una llamada a la reflexión personal y a la responsabilidad individual que conlleva la migración.

Para Melissa, cada persona debe estar lista para solventar su propio camino, ya que esperar a depender de alguien más puede llevar a situaciones complicadas. “Tengan mucho cuidado, no se confíen de nadie, no se esperancen de nadie”, puntualiza, al tiempo que aclara que la migración es un proceso lleno de desafíos, y no un camino hacia el éxito inmediato. “Si tú ya estás aquí, toca luchar, que esto no es de un día para otro, todo proceso toma su tiempo”.

Una oportunidad para aprender

Por otro lado, Melissa también invita a quienes ya han tomado la decisión y se encuentran en el extranjero a perseverar. Reconoce que el proceso es arduo, pero asegura que con esfuerzo y dedicación se puede salir adelante. En sus vídeos, muestra no solo las dificultades, sino también las oportunidades y aprendizajes que le ha ofrecido el estar en España.

Su testimonio se ha convertido en una herramienta valiosa para quienes están considerando emigrar, ofreciendo una mirada realista de las condiciones que encontrarán. Melissa destaca la importancia de tomar decisiones bien informadas y personalizadas, recordando que cada experiencia de migración es única y afecta profundamente a la vida de quienes la emprenden.

La mujer ejemplifica cómo las redes sociales pueden ser un recurso para educar y ayudar a otros a navegar el complejo camino de la migración. Su historia es una advertencia y, al mismo tiempo, una fuente de inspiración para muchos que buscan un cambio en sus vidas, recordando siempre que las decisiones deben basarse en información veraz y estar bien respaldadas, especialmente en términos económicos y emocionales.