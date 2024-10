Un chino que vive en España salta contra los que dicen que no pagan impuestos: “Pagamos más que tú”

@jiajunyin3 en un video. (TikTok)

Un joven chino utilizó su cuenta de TikTok para desmentir un rumor sobre el pago de impuestos por parte de su comunidad en España. En sus declaraciones, visiblemente molesto.“Los chinos montáis tiendas, montáis bazares porque no pagáis impuestos, porque tenéis un convenio en que no pagáis impuestos”, empezaba el video con una imitación de un discurso arraigado en España. “Pagamos impuestos más que tú. ¿Cómo que no vamos a pagar impuestos, hermano? Yo no sé quién se ha inventado este mito, tío”, señala.

El joven cuestionó la lógica detrás de dicho rumor y se preguntó: “¿Cómo un país, España en este caso, va a decir los chinos no pagan impuestos durante cinco años y la gente española sí? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién le va a votar? Los chinos no votan, los políticos, nosotros no podemos votar, los políticos”. Además, criticó la idea de que los políticos favorezcan a los chinos para abrir negocios: “¿Y crees que un político va a hacer eso para que los chinos abran las tiendas de turno? ¿Qué cojones es eso, tío? Los políticos es un negocio también”.

Ante comentarios en redes sociales sobre un supuesto convenio entre España y China que eximiría de impuestos a los chinos, el joven señaló: “Abren muchas tiendas porque trabajan 24/7. Trabaja tú 24/7 en una puta tienda y también tendrás dinero, ya verás”. Finalmente, hizo un llamado a reconocer el esfuerzo de su comunidad: “O sea, gente trabajadora que lucha por su vida. Viene el otro de turno que le desprestigia en ese sentido de decir: ‘tú lo tienes por eso, tú porque tienes suerte, tú porque tu padre, tú porque te ha tocado la lotería, tú porque tienes ventajas’. Hermano, tío, esfuérzate que la gente al final lo consigue con sus manos, no le cae del cielo”.

El convenio entre China y España para evitar la doble imposición fiscal

El sistema que existe para evitar que una persona tribute tanto en el país que reside como en el de origen por un mismo negocio se basa en los acuerdos de doble imposición fiscal. En este sentido, España tiene firmado con China un convenio en el que se regulan las bases sobre qué impuestos y desde qué país se gravan. Sin embargo, China no es el único país que cuenta con él. En la actualidad están rubricados 103 convenios para evitar la doble imposición, estando en vigor 99. Los otros 5 se encuentran en distintas fases de tramitación (Bahrein, Montenegro, Namibia, Perú y Siria). Además se han renegociado con Austria, Bélgica, Canadá, China, Finlandia, India, Japón, México, Reino Unido y Rumanía.