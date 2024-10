Lo más visto esta semana de Netflix en España

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es Netflix.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que Netflix y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público.

A continuación el listado de las más populares

1. Bajo terapia

Tres parejas participan en una sesión terapéutica muy particular. Una psicóloga les propone una sesión grupal donde se tendrán que analizar entre ellos sin su presencia. Eso sí, les ha dejado unos sobres con indicaciones de lo que tienen que tratar. Le mecánica propuesta alienta a que todos opinen, discutan y se muestren tal y como son. Todos son fiscales y abogados defensores. Todos interrogan, confiesan, se desnudan emocionalmente, se arrepienten de lo que dicen, juegan a provocar.

2. Una aventura en Marruecos (Lonely Planet)

En un idílico retiro de escritores en Marruecos, una novelista recién separada conecta inesperadamente con un hombre más joven que se cuestiona las decisiones de su vida.

3. Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda

¿Qué efecto tendría en unos padres que el mismo día que su hija mayor cumple 18 años su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato?

4. El hoyo 2

Un misterioso líder ha impuesto su ley en un brutal sistema de celdas verticales, pero la llegada de una residente desafía su dudoso método de distribución de comida.

5. Predator

Cuando el pequeño Rory (Jacob Tremblay) activa accidentalmente el regreso a la Tierra de los yautjas, desencadenará la vuelta de los cazadores más letales del universo, una especie extraterrestre caracterizada por convertir en su trofeo al resto de criaturas y por obtener su poder a través de la hibridación. Ahora, estos alienígenas han mejorado su ADN y ahora son aún más peligrosos, fuertes, inteligentes y mortales. Por eso, solo un grupo de exsoldados y una profesora de ciencias podrán evitar el fin de la humanidad.

6. The Menendez Brothers

Lyle y Erik Menendez, condenados a cadena perpetua por asesinar a sus padres, hablan en este documental sobre el espeluznante crimen y los juicios que le siguieron.

7. El problema con Jessica

Sarah y Tom deben encontrar comprador para su casa y poder saldar así sus deudas. Una noche, invitan a cenar a sus amigos Richard y Beth, pero a la reunión se presentará una invitada inesperada, su vieja amiga Jessica que ahora es una escritora de éxito. Tras una tensa cena, Jessica se suicida en el jardín. Tom quiere llamar a la policía pero Sarah teme que ese incidente pueda hacer bajar el precio de la casa, por lo que les propone llevar el cuerpo a su piso y fingir que Jessica se suicidó allí. (FILMAFFINITY)

8. ¡Canta! 2

Buster Moon y sus amigos deben persuadir a la estrella del rock Clay Calloway para que se una a ellos en el estreno de un nuevo espectáculo.

9. Monster High 2

Al ingresar al segundo año en Monster High, Clawdeen Wolf, Draculaura y Frankie Stein se enfrentan a nuevos estudiantes, nuevos poderes y una amenaza aún mayor que no sólo podría romper su amistad sino que podría cambiar el mundo para siempre.

10. Whitney Houston. I Wanna Dance with Somebody (Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody)

Biopic sobre la cantante Whitney Houston. Un retrato sin reservas de la compleja y multifacética mujer detrás de la que fue apodada 'la voz'. Un repaso a su historia desde que era una niña que cantaba en un coro en Nueva Jersey hasta convertirse una de las artistas de la música pop más exitosas, superventas y premiadas de todos los tiempos.

