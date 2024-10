Rodolfo Sancho cuestiona al tribunal tailandés que condenó a su hijo Daniel: “Algo raro ha pasado”

Rodolfo Sancho, en una fotografía de archivo. (EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI)

Rodolfo Sancho vuelve a pronunciarse de forma rotunda en la docuserie de MAX El caso Sancho tras la sentencia de cadena perpetua a su hijo Daniel por el asesinato de Edwin Arrieta. En el cuarto y último episodio del documental, el actor relata cómo vivió la condena a su hijo y no duda en cuestionar al tribunal tailandés que emitió el fallo, señalando una “enorme contradicción” en el caso.

Según cuenta, tras conocerse la sentencia le dijo a Daniel “que estuviera tranquilo, que es una guerra y esto es solo una batalla”. Además, agrega que el joven estaba “muy cargado”, pero tras la visita con su padre “ya era él otra vez y estaba con ganas de luchar, de seguir y demostrar las cosas”.

Sobre la condena al influencer, Rodolfo la califica como “sorprendente”, aunque considera que “la cadena perpetua no es real”, pues según sus cálculos su hijo podrá pedir el traslado a España “en dos años y once meses”, un plazo al que habría que añadir “de tres a seis meses” hasta que se acepte la repatriación del preso.

“No está probada la premeditación”

El actor reconoce que la cadena perpetua no era una opción que se planteara en el futuro judicial de su hijo. “Yo nunca tenía la cadena perpetua en la cabeza, quizá no en primera instancia, hay que seguir trabajando y ver las posibilidades. Y sinceramente, quiero seguir creyendo que las posibilidades de que termine no siendo cadena perpetua son bastante grandes”, explica.

Rodolfo Sancho en la docuserie 'El Caso Sancho' de Max (MAX.COM)

Según sus palabras en la serie documental, “hay una enorme contradicción entre lo que ha ocurrido en el juicio y lo que ha ocurrido en la sentencia”, ya que la defensa de Sancho considera que “no ha quedado probada la premeditación”. “Ningún testigo ha podido probar nada, ni ninguna evidencia”, añade.

“Lo que ha ocurrido en el juicio, que ahí los únicos que hemos estado hemos sido yo y Daniel, no ha quedado reflejado en la sentencia”, prosigue Rodolfo. “Durante el juicio, o el juez es un gran actor y me ha engañado o sí creyó a Daniel. Aquí ha pasado algo… No estoy inventándome al aire cosas, solo digo que algo raro ha pasado, no sé qué, por mi conocimiento de lo que ocurrió en el juicio. Sé lo que pasaba en esa sala, sé la actitud del juez”, asevera.

El protagonista de El ministerio del Tiempo aprovecha para volver a explicar su cuestionada actitud durante el juicio a su hijo. “Soy consciente de la gravedad de la situación, de que ha fallecido un ser humano, cosa terrible y trágica”, dice. Y agrega: “Yo he decidido, porque soy así, tomar un camino. El porqué mi actitud a alguna gente parece que le ha enfadado es difícil de saber. Si yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo, te aseguro 100% que habría gente diciendo que qué mierda de padre que no ayuda a su hijo. Creo que soy bastante honesto con todo lo que expreso, o conmigo mismo, que al final es lo que uno puede hacer”.

Finalmente, Sancho confiesa que tras regresar a España se encuentra “jodido, pensando en el futuro”, aunque ahora que ha vuelto a casa su prioridad es cuidar de su familia. “Por mi hijo creo que he dado el máximo, ya se lo he dicho, que estaría ahí por él. Me dijo: ‘Sí, pero yo no podría sacarte a ti y tú a lo mejor a mí sí’. Yo no voy a parar nunca, dentro de mis posibilidades no, no voy a parar nunca”, concluye.