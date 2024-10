La inesperada zona de la casa donde vivía Juan Carlos I para no cruzarse con la reina Sofía cuando estaba con Bárbara Rey

Los reyes eméritos don Juan Carlos I y doña Sofía, en una fotografía de archivo (Eduardo Parra / Europa Press)

Durante las últimas semanas, la prensa rosa ha estado marcada por las fotografías y los audios publicados sobre la relación íntima que mantenía el rey Juan Carlos I con Bárbara Rey. Las grabaciones que Ok Diario sacó a la luz la semana pasada, han desvelado muchos asuntos, entre ellos, como era la relación marital entre la reina Sofía y el rey emérito, mientras este mantenía una relación paralela con la artista.

Algunos de los comentarios que el rey dice en las grabaciones han supuesto un detonante para la figura del emérito. En algunas, se puede escuchar hablar al rey sobre como era la convivencia en casa entre él y su mujer, quien ya conocía la existencia de la relación que su marido mantenía con otras mujeres. En las notas de voz se refleja lo rota que estaba la relación entre ambos.

“Entre tú y yo, voy a ser egoísta, para mí es comodísimo porque como reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro”, estas eran las palabras que el don Juan Carlos decía a Bárbara, y que daban a entender que entre él y Sofía ya no había una relación de amor, sino solo una relación de cara al público.

El rey emérito, en una fotografía de archivo (Europa Press)

Una Zarzuela dividida en dos

Y es que Don Juan Carlos era consciente de las consecuencias que podía tener el llevar una relación de amor paralela a la de la realeza. Y entre estas, estaba la tensión que se respiraba en la Zarzuela cuando Sofía supo de sus encuentros con la madre de Ángel Cristo. Al rey no le quedó otra que irse a vivir a otra ala del palacio.

“Y, además, yo vivo ahora, hasta que arreglen una parte de la casa, que no sé cuándo estará arreglada… yo creo que está casi, pero, en fin, no sé” con estas primeras confesiones, se daba a entender que la princesa de Grecia y su entonces marido no se cruzaban las miradas por los pasillos del palacio. El que fue rey de España desvelaba en los audios lo siguiente: “Vivo en la parte de la piscina, que está separada de la casa”. Esto le permitía tener su intimidad y que el resto no fuera conocedor de sus menesteres.

Poca convivencia juntos

Si algo daba a entender el padre del rey Felipe VI en los audios, es que no mantenía ningún tipo de relación con la reina Sofía. Contaba que cada uno dormía en una habitación diferente, no pasaban tiempo de calidad juntos y además, tampoco almorzaban o cenaban juntos. Siempre se ha comentado como se sentiría Sofía al saber que su marido le engañaba con otras mujeres, y ahora se sabe qué medidas tomó al respecto al saber lo que ocurría.

“Yo llevo sin cenar y almorzar con ella solos… yo creo que 15 días”, estas eran las palabras del emérito sobre lo poco que veía a la abuela de la princesa de Asturias, y es que el enfado de la dama era lógico, y por eso se refugiaba en su cuarto, un espacio en el que podía estar sola sin tener que forzar la relación. “Está enfadada conmigo”, confesaba a la vedette.

Bárbara Rey carga como nunca contra su hijo, Ángel Cristo: “Hace apología de un maltratador y eso dice mucho”.

<br/>