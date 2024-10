Quiénes son ‘Anboto’, ‘Antza’, ‘Rentería’ y ‘Kantauri’, los históricos líderes de ETA que ordenaron el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

Encapuchados y vistiendo boinas vascas, la clásica imagen de ETA, en una foto de 2011. (REUTERS/Gara/archivo)

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional acordaron el sobreseimiento del caso sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, para la que fuese exjefa de la banda terrorista ETA —Euskadi Ta Askatasuna—, Soledad Iparrraguirre, alias ‘Anboto’, ya que consideran que los hechos están prescritos. El recurso que interpuso la defensa consideraba que desde que se cometió el crimen, 13 de julio de 1997, hasta que fue querellada, 6 de febrero de 2022, transcurrieron casi 25 años, cifra que supera los 20 años de prescripción del delito.

En el auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal estimó el recurso de la exdirigente terrorista; “de lo contrario, se vulnerarían los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de irretroactividad de normas sancionadores no favorables y de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Esta anulación de la causa supone, previsiblemente, un mismo camino para los recursos, aún sin resolver, para otros dos exjefes de la banda terrorista vasca: Miguel Albisu Iriarte, ‘Mikel Antza’, e Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’. Para el etarra ‘Kantauri’, la situación parece que no se resolverá de la misma forma, puesto que su imputación, por estos hechos, se produjo en 2016, cuando no habían pasado los 20 años del asesinato.

Aunque los autores materiales del secuestro y asesinato del edil del PP, fueron ya condenados, el juez Manuel García Castellón procesó a los citados cuatro exmiembros del Comité Ejecutivo de ETA, por su autoría intelectual. En su auto, el juez explicó que en la banda terrorista había “fuerte jerarquía, en la que imperaba la disciplina y la organización. Existió una cadena de mando de tipo vertical y ‘militar’ en la que las órdenes emanadas desde su ‘Comité ejecutivo’ llegaban a los integrantes de los comandos operativos de la organización terrorista para ser cumplidas. De este modo, cada miembro de un comando o de cualquier estructura obedecía las órdenes que le transmitía su enlace o responsable directo porque sabía que detrás de esa orden estaba la ‘Dirección’ de ETA, su ‘Comité Ejecutivo’”. En el caso concreto de Miguel Ángel Blanco, la decisión “no fue tomada por un miembro concreto o aislado del Comité ejecutivo de ETA, sino que requirió del consenso y la toma de una decisión, adoptada de forma colegiada, por todos los integrantes de la Dirección”, afirmaba en el escrito.

La situación actual de estos líderes de ETA

Soledad Iparrraguirre, ‘Anboto’, la máxima protagonista del archivo del caso de Miguel Ángel Blanco, fue entregada por Francia a España en 2019. Fue la mujer que reconoció haber ordenado matar al Rey y volar el museo Guggenheim en 1997, aunque siempre negó su participación en los crímenes terroristas, alegando que ella no era ‘Anboto’. Actualmente, cumple condena en el centro penitenciario de Álava por múltiples causas pendientes, además de que está siendo procesada por el asesinato del empresario Patxi Arratibel.

En relación con Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, el pasado agosto, fue procesado por la Audiencia Nacional, como responsable del atentado con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en el que murieron una niña de 6 años y un transeúnte. En la actualidad, se encuentra en libertad con medidas cautelares, como la prohibición de salir de España, debido a que cumplió condena en Francia. Según el sumario del juez, ‘Antza’ fue el máximo responsable del aparato político de ETA y estaba, por tanto, “implicado en la estrategia política de la banda”.

Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, se encontraba en libertad provisional, hasta el pasado año. Sin embargo, el juez Castellón decidió enviarle a prisión provisional y sin fianza, ante el riesgo de fuga, para procesarle por el secuestro y asesinato del concejal del PP. La justicia española tuvo que pedir autorización a Francia para llevar a cabo su procesamiento, ya que el estado francés entregó al detenido por unos hechos distintos a los investigados, según el principio legal de especialidad.

Por último, José Javier Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri’, se encuentra interno en la prisión de Pamplona, donde, hasta el año 2023, disfrutaba de unos permisos, que le permitían salir del centro penitenciario para acudir a citas médicas, debido a los problemas cardíacos que padece. Sin embargo, esos privilegios han desaparecido, y solo puede salir de prisión cuando un médico lo justifique y siempre bajo custodia policial.