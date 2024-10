Los días que los bancos estarán cerrados en toda España y no atenderán a ningún cliente

FOTO DE ARCHIVO: Una persona en un cajero automático junto a una sucursal de Caixabank en Barcelona, España, el 3 de octubre de 2022. REUTERS/Nacho Doce

Durante 14 días al año, los bancos cuelgan el cartel de cerrado y no ofrecen sus servicios de manera presencial a sus clientes. Es frustrante ir a tu oficina asociada para realizar unos trámites, pensando en que estará abierta, llegar a la ubicación y ver que no puedes acceder porque está cerrada. Los cajeros automáticos estarán disponibles para realizar una serie de operaciones, pero, si tenías pensado acudir a una oficina para realizar las gestiones relacionadas con una hipoteca, tendrás que esperar a que la entidad bancaria abra sus puertas de nuevo. Dicho esto, es importante conocer cuáles son las fechas en las que las oficinas bancarias, en España, permanecen cerradas, para evitar que te suceda este imprevisto.

El Banco de España, la máxima autoridad competente para la supervisión bancaria, publicó el calendario de fechas que establece cuándo estarán cerrados los bancos y no atenderán a nadie presencialmente. Hay que decir que este número de días ya se está reduciendo, con respecto a los 14 días festivos que cuenta cada localidad en el comienzo del año. Desde octubre hasta diciembre, los bancos cerrarán sus puertas los días 1 de noviembre, 6 de diciembre y 25 de diciembre. Estos tres festivos nacionales corresponden al Día de Todos los Santos, Día de la Constitución y la Natividad del Señor, respectivamente. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), estas fechas responden a “fiestas de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituibles por las comunidades autónomas”.

Aunque, realmente, el día 12 de octubre, en el que se celebra el día de la Fiesta Nacional de España, es otro día festivo que aún no se ha festejado, este año caerá en sábado, día de la semana en el que las oficinas ya permanecían cerradas. En total, existen 9 festivos nacionales, 3 días seleccionados por cada Comunidad Autónoma y 2 jornadas que corresponden a festividades locales: suma que alcanza la cifra de 14 días, en los que las oficinas bancarias estarán cerradas.

Las alternativas para realizar trámites bancarios en estas fechas

La mejor solución es llevar a cabo las operaciones bancarias por medio del sistema multicanal de cada banco, es decir, desde la aplicación móvil o la banca online. La digitalización llegó al sector financiero, acelerado por la pandemia del Covid-19, para reducir al máximo la presencialidad de los clientes. Incluso, hay oficinas en las que no atienden a los clientes si no dispones de una cita con el gestor.

A través de la aplicación móvil o página web del banco, mediante previo ingreso de firma electrónica, los usuarios pueden realizar transferencias; buscar movimientos financieros, logrando un mejor seguimiento de gastos y ahorros; gestionar los recibos; contratar productos como préstamos o inversiones; e, incluso, podrán realizar rentings de los productos que ofrezca el banco, como coches o dispositivos tecnológicos.

Si prefieres acudir al banco, y lo haces en un día festivo, hay otra manera de realizar operaciones bancarias: a través de los cajeros automáticos. Contrariamente a la creencia de que solo son una herramienta para retirar e ingresar dinero en efectivo, tienen otras muchas funcionalidades: cambiar PIN y solicitar claves, consultar el saldo de la cuenta, pagar recibos o impuestos, realizar transferencias o recargar el teléfono móvil, entre otras acciones.