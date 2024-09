¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’?: tres estrellas de la interpretación, un dúo cómico y una cantante, los invitados de esta semana

Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Antena 3)

El Hormiguero vivirá este lunes 23 de septiembre un momento histórico. La pasada semana, Pablo Motos anunciaba por sorpresa la identidad de un invitado muy importante que estaría por primera vez en el programa de Antena 3, una visita que sin duda tendrá un gran interés para la audiencia en plena guerra del espacio de Atresmedia con La Revuelta de David Broncano en La 1. En la que será la tercera semana de competencia entre ambos formatos, estos serán los invitados que vayan al programa de las hormigas en las próximas cuatro entregas:

Lunes: Johnny Depp y Riccardo Scamarcio

Johnny Depp y Riccardo Scamarcio visitarán por primera vez El Hormiguero para presentar la película Modi, three days on the wing of madness, un largometraje que dirige Depp y protagoniza Scamarcio y que se presentará al día siguiente en el Festival de Cine de San Sebastián. La película narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani y se basa en la obra de teatro de Dennis McIntyre, Modigliani.

Se trata del segundo trabajo del protagonista de Piratas del Caribe detrás de las cámaras. Además, para esta entrevista tendrá que visitar Madrid, donde desde hace un par de años reside su exmujer, Amber Heard, junto a su hija Oonagh.

Martes: Ricardo Darín

El martes será otra estrella internacional del cine la que visite El Hormiguero. El actor argentino Ricardo Darín volverá al programa para hablar de su obra de teatro Escenas de la vida conyugal, que se podrá disfrutar en el Teatro Rialto de la capital hasta el próximo 29 de septiembre y posteriormente se trasladará al Coliseum de Barcelona, donde se representará entre el 2 y el 20 de octubre.

Darín ha estado en el formato en varias ocasiones. La última de ella fue hace casi un año y habló, precisamente, de la comedia en la que lleva una década trabajando sobre las tablas.

Ricardo Darín, en una fotografía de archivo. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Miércoles: Los Morancos

El teatro seguirá muy presente en el programa el miércoles, cuando Motos y las hormigas recibirán en plató a Los Morancos. El dúo cómico formado por César y Jorge Cadaval arranca temporada teatral en Madrid con su espectáculo Bis a Bis en el Teatro Capitol desde el próximo 4 de octubre. Se trata de una divertida trama carcelaria salpicada por momentos musicales en la que tienen cabida personajes míticos del universo de Los Morancos y personajes de actualidad.

Jueves: Laura Pausini

El Hormiguero cerrará la semana con la visita de otra de sus invitadas más queridas. La cantante Laura Pausini volverá al plató para presentar su nuevo trabajo musical y hablar de la importante gira mundial que está realizando a lo largo de todo este año y que finalizará en su Italia natal el próximo 31 de diciembre.

Laura Pausini, en una imagen de archivo. (Richard Shotwell/Invision/AP)