María Casado debuta en Telecinco: “He hecho audiencias desde un 40 hasta un 4 por ciento, pero soy muy competitiva y voy a pelear”

Informativos Telecinco estrena nueva etapa este sábado 21 de septiembre con el debut de María Casado, su nuevo rostro para la edición Fin de Semana. La periodista se incorpora al formato y, aunque trabajará por primera vez en una cadena privada, hará tándem con un compañero al que conoce muy bien: David Cantero, con quien coincidió al frente del Telediario de TVE en los inicios de su carrera.

“No estoy nerviosa porque tengo la inmensa suerte de estar con David. Y yo con David cruzo con los ojos cerrados”, confesaba a Infobae España la presentadora, que asegura estar en su “mejor momento personal y profesional”. “La vida muy pocas veces te da segundas oportunidades y, aunque los últimos meses han sido muy intensos, no he tenido ninguna duda de que no iba a dejar escapar esto”, asevera.

La comunicadora, que se apartó de la televisión para mudarse a Málaga y trabajar de la mano de Antonio Banderas en el Teatro Soho, se muestra encantada de volver a los platós y de hacerlo en Telecinco: “Me faltaba trabajar en una privada y enfrascarme en un proyecto tan bonito como este. Esta semana me han dicho mucho ‘ay, no sé si te pega Telecinco’. ¿Perdona? Me pega todo”.

“En Telecinco me siento muy yo”, agrega Casado. “Siempre he visto esta cadena y me siento parte de esto, pues es una cadena moderna, alegre, canalla cuando toca, que se pone seria cuando también la situación lo requiere… y esa soy yo también”.

Cambios en Mediaset

María llega a Mediaset en un momento crítico para la compañía, que está experimentando profundos cambios para hacer frente a la crisis de audiencia que atraviesa. En ese sentido, la periodista apunta que “las televisiones están vivas, pero todo es cíclico”.

Casado recuerda que, cuando comenzó en TVE, los Telediarios “no eran líderes, no estaban ni se les esperaba”. “Yo viví todos los movimientos, toda la transformación hasta que al final los Telediarios de esa época de RTVE hicieron datos históricos que quedan para el recuerdo”, añade.

Sobre lo que está por venir, la presentadora considera que “Telecinco tiene un reto difícil, pero apasionante”, y afirma ser “muy cabezota y muy competitiva”, por lo que viene “a sumar y a empujar todo lo que pueda”. Además, comenta que muchos amigos de la profesión le han hablado “de la libertad de Telecinco” y ella pretende agarrarse a “esa bandera de la libertad”.

Otra de las señas de identidad de Informativos Telecinco que celebra es la neutralidad, sobre todo por la polarización que predomina en la sociedad actual. “Siempre he tenido mucha suerte porque se me ha valorado por mi trabajo y no por mi ideología. Presiones hay en todos sitios y sí que hay momentos difíciles, pero yo he tenido mucha suerte”, confiesa.

En cuanto a los datos de audiencia, María Casado reconoce que ahora volverá “a desayunar con todo eso”. “Intentaré relativizarlo porque esto es una carrera de fondo. Yo he hecho audiencias de un 40% hasta de un 6%, e incluso de un 4%, así que estoy acostumbrada a todo. (...) Soy una tía muy competitiva y voy a pelear”.