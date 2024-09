Broncano enfrenta a Antonio Banderas en ‘El Hormiguero’ con una ganadora olímpica: “Hay que medir las cosas que decimos”

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

En plena guerra de audiencias, David Broncano se enfrenta a la entrevista de Antonio Banderas y Marta Ribera en El Hormiguero con la presencia de una ganadora olímpica. Paula Leitón es una de las jugadoras de la Selección Española de Waterpolo Femenino que, tras un tremendo partido contra Australia, se hizo con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Boya en el Club Natació Sabadell en la división femenina, sus 1.87 metros de altura la ha convertido en una figura clave en la selección. Tras su paso por París, celebró el triunfo en el pueblo de su padre y su pareja en Extremadura, Don Benito, y no ha podido evitar reivindicar que cada vez quiere ir desde Cataluña, tiene que hacer “once horas de coche”. Por ello, ha pedido que “por favor, para la gente que se quiere desplazar a Extremadura, que pongan un tren o que bajen los precios del avión”. Algo en lo que Broncano ha insistido mucho: “Eso no tiene ningún sentido, en Extremadura hay un vacío”.

La ganadora de la medalla de oro tuvo que hacer frente a críticas por su aspecto en la celebración de podio; sin embargo, esto no le afectó: “Tenemos la gran suerte de tener mucha diversidad de cuerpos en el deporte. Hay de todo en unas olimpiadas y la diversidad que hay es enorme. Los comentarios no me afectaron, me fui da vacaciones”.

No obstante, ha querido mandar un mensaje a aquellas personas que pretenden hacer daño por redes sociales: “Los comentarios no me afectaron pero hay que medir las cosas que decimos, porque no sabemos a quién le va a llegar ni cómo les va a afectar”. Y ha confesado que a ella ya no le importan, ya que ”he conseguido la madurez para asimilar, aunque no debería de asimilarlo porque no debería de pasar. Pero como no lo podemos controlar qué vamos a hacer, vuelvo a decir que tengo la espalda muy grande para que me resbale lo que me dicen”.

Leitón es una gran inspiración para muchas jóvenes que quieren luchar por sus sueños, y eso mismo es lo que ella ha querido reivindicar: “Podría haberme afectado a mí misma en otro momento, pero yo dije que tenemos que priorizar que yo gané una medalla olímpica y era mi sueño. Porque yo también tuve un momento en el que no estaba a gusto con mi cuerpo y me hubiera gustado escucharlo de otra persona”.

La guerra de audiencias con ‘El Hormiguero’

A pesar de que el programa de Pablo Motos consiguió mejorar su audiencia con respecto a la media de la semana el pasado miércoles, en los minutos de coincidencia con La Revuelta siguen sin levantar cabeza. Mientras que La 1 registraba un 17,1% de cuota de pantalla, Antena 3 se conformaba con un 16,7% en el tramo de coincidencia. Algo que pretenderán sorpasar la próxima semana con la llegada de Hollywood al plató.

Johnny Depp aterriza en España después del escándalo judicial que enfrentó con su exmujer Amber Heard por los abusos en la pareja, y se sienta en el plató de El Hormiguero para conceder su primera entrevista. Además, Motos también recibirá a lo largo de la semana a Ricardo Darín, Los Morancos y Laura Pausini, un movimiento que contrarresta con la sorpresa y el enigma de David Broncano, quien mantiene en secreto a su invitado hasta el último momento.

