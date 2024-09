Carolina Marín desvela que estrenará un documental a finales de año: “Veréis lo bien que me había preparado para los JJ. OO. de París”

Carolina Marín en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA)

Hablar de bádminton significa traer a la memoria el nombre de Carolina Marín, quien se ha convertido en una de las referentes más conocidas en España en este deporte. Sus destrezas con el volante la llevaron a lo más alto, tanto que se convirtió en la gran apuesta de nuestro país para llevarse el oro en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Sin embargo, una desafortunada lesión la obligó a apartarse de esta competición internacional.

Todo tuvo lugar cuando se encontraba disputando un partido contra la china He Bing Jiao en el que todo apuntaba que sería ella quien se llevaría el título de ganadora. Sin embargo, un traspié provocó que tuviera una mala pisada en la pista y, en consecuencia, se rompiese el ligamento cruzado anterior y dos meniscos de la pierna derecha. Un momento fatídico para ella, quien llevaba tiempo preparándose para este gran reto profesional. Rota de dolor, abandonó el espacio ante los aplausos del público.

Tras una operación, la tres veces campeona olímpica ha visitado el plató de El Hormiguero este miércoles, 4 de septiembre, para hablar de este duro capítulo en su vida y, además, sacar a la luz sus planes futuros. “No tengo palabras de agradecimiento, sobre todo por la empatía que la gente ha mostrado con el dolor que sentí ese día. Creo que si hubiera ganado el otro no habría tenido tanta repercusión”, ha confesado en el espacio de Antena 3, aludiendo a que, incluso, Rafa Nadal le mandó un mensaje de apoyo. “Con cada palabra se me caía una lágrima”.

Juegos Olímpicos de París 2024 - Bádminton - Semifinales individuales femeninos - Arena Porte de La Chapelle, París, Francia - 04 de agosto de 2024. Carolina Marín de España sufre una lesión durante el partido contra Bing Jiao He de China. REUTERS/Ann Wang

“Los chinos son muy competitivos en el deporte, pero a ella se le veía en la cara que no estaba contenta. Se que para ella también ha sido un momento duro, porque ganar por una lesión es muy desagradable”, ha manifestado la onubense, haciendo referencia al gesto que tuvo He Bing Jiao tras ganar la medalla de plata al portar un pin con la bandera de España. “El oro lo he conseguido con todo el cariño que la gente me ha dado”.

Un documental de la mano de Movistar Plus+

Fue entonces cuando ha sacado a la luz que, pronto, estrenará un proyecto audiovisual. “Quiero decirte que la gente podrá ver lo bien que me había preparado y en qué buen momento estaba para los Juegos Olímpicos porque estreno un documental con Movistar Plus+ a final de año”, ha desvelado la invitada al de Requena, añadiendo que aún “no tiene nombre”.

Carolina Marín en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA)

Y es que esta ha sido la tercera lesión que ha sufrido la deportista en su carrera. En 2019, durante la final del Masters de Indonesia, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que provocó su retirada en el primer set. Su segunda lesión tuvo lugar a menos de dos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio (disputados en 2021). La deportista se rompió el ligamento de su otra rodilla y no llegó a competir. Sin embargo, no se rindió, trabajó para llegar a los Juegos de París más fuerte que nunca y para luchar por el oro.

“Estoy mucho mejor, más recuperada y sé que físicamente no tendré problema de retomar mi carrera deportiva”, ha manifestado sobre cómo se encuentra actualmente tras la lesión en los Juegos Olímpicos de París. “El tiempo es infinito. No quiero pensar en el tiempo, sino en que mi cuerpo, mi cabeza y mi alma se curen lo suficiente como para volver a coger una raqueta de bádminton. Ahora no tengo prisa, quiero aprovechar para hacer otras cosas que con el deporte no he podido y es estar con mi familia”.

“Ahora mi ilusión, si es posible, pero no me marco más tiempos, es que 2026 España acoge el Campeonato de Europa de bádminton. Todavía no se sabe la sede, pero me haría mucha ilusión que fuera en Huelva y jugar allí”, ha dicho Carolina Marín sobre su mayor sueño.