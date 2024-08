El restaurante en una masía dentro de un parque protegido que es un “oasis” gastronómico a pocos kilómetros de Barcelona

Entrada a la masía del hotel Mas Salagros, donde se encuentra el restaurante 1497 (Hotel Mas Salagros)

A solo 25 kilómetros de Barcelona, en el corazón del parque protegido de la Serralada Litoral, se encuentra el EcoResort Mas Salagros, el primer hotel 100% ecológico de España. Este establecimiento no solo se distingue por su compromiso con el medio ambiente, sino también por su destacada oferta gastronómica. En el epicentro de esta propuesta culinaria se halla el Restaurante 1497, que debe su nombre a la fecha de los primeros documentos relacionados con la masía del edificio principal.

Aunque el éxito de este restaurante centrado en la sostenibilidad era ya notable, ahora lo es aún más gracias a su último gran logro. La prestigiosa Guía Michelin lo ha incluido en su lista de recomendados este pasado mes de julio, galardonando así a este restaurante que la propia guía define como “un oasis de paz y tranquilidad que resulta idóneo si buscas una escapada y tienes ganas de estar en comunión con la naturaleza”.

El Restaurante 1497 ofrece una experiencia gastronómica que tiene como protagonistas los productos ecológicos y de proximidad, guiada por la filosofía de reducir las mermas y maximizar la vida útil de todos los ingredientes. Apuestan por una cocina contemporánea que toma como referencia el producto ecológico de temporada, donde la materia prima se obtiene tanto del huerto propio situado a la entrada del hotel como de los payeses locales.

Tres menús degustación y una huerta

Una de las grandes fortalezas de este restaurante barcelonés es su carta, que se completa con tres exclusivos menús degustación: Experiencia Vegana (80 €), Slow (80 €) y 1497 (120 €). Estos menús se sirven solamente a mesa completa y todos ellos se componen de platos que van cambiando constantemente en función de los mejores productos de temporada.

Platos del restaurante 1497, en el hotel Mas Salagros

Entre los platos que se sirven dentro de sus menús, actualmente se encuentran algunos como el Steak tartar de ternera del Pallars ahumado a nuestro estilo con cremoso de mostaza; el Ravioli de espinacas relleno de calabaza rustida y ricotta con mantequilla de bogavante y vino blanco; la Paletilla de cordero deshuesada, pastel de céleri, crema de manzana asada al comino y reducción de mostaza; o el Rodaballo salvaje al horno con ensalada templada de lentejas, panceta curada y pimientos.

La propuesta no solo se queda en lo salado: el establecimiento también cuenta con un equipo de pastelería cuya misión es crear postres caseros excepcionales, asegurando un final dulce en cada experiencia gastronómica. La oferta se completa con la más de 200 referencias de vinos ecológicos, veganos y biodinámicos con las que cuenta su bodega, amplia selección donde no falta representación de la D.O. Alella, correspondiente a su ubicación en el Vallès Oriental.

El compromiso del EcoResort Mas Salagros con la sostenibilidad se extiende también a su huerta orgánica, de donde provienen gran parte de los ingredientes usados en el restaurante. Para cada temporada, los chefs elaboran una lista de los productos que predominarán en la carta, y estos son cultivados para garantizar suministros frescos y de alta calidad durante toda la estación. Esta práctica asegura que cada plato sea fresco, auténtico y de calidad incomparable.

Los chefs de 1497, en la huerta ecológica del hotel (Mas Salagros)

Pero la propuesta culinaria del EcoResort Mas Salagros no se limita únicamente a la alta cocina. El complejo también alberga otro local, Cibus, que ofrece una opción más informal, especializada en brasa y arroces, lo cual permite a los huéspedes y visitantes elegir entre diferentes estilos culinarios dentro del mismo entorno ecológico y relajante.

La guía francesa no es la única que ha reconocido a este proyecto gastronómico sostenible. Además, el Restaurante 1497 haya sido galardonado con un Sol por la prestigiosa Guía Repsol, un reconocimiento que subraya la calidad de su gastronomía mediterránea ecológica y su compromiso con el bienestar del cliente y el planeta.