El accesorio común del coche por el que la DGT te puede poner una multa de 400 euros

Autocaravana en un acantilado (Shutterstock).

Con la llegada del verano, el tráfico en las carreteras se incrementa considerablemente, especialmente por el auge de los viajes en caravanas y autocaravanas. Este tipo de vehículos se ha vuelto muy popular, debido a la flexibilidad y comodidad que ofrecen para las vacaciones. Sin embargo, las normativas de tráfico tienen regulaciones específicas que los conductores deben seguir para evitar sanciones.

Obstaculización de la matrícula y normativa de uso

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), uno de los principales motivos de multa para los conductores es la obstaculización de la matrícula por la bola de remolque. “Llevar una bola de remolque sin cumplir con las condiciones adecuadas puede acarrear una multa de 400 euros”, afirma la DGT. Este dispositivo, aunque no es ilegal de por sí, debe seguir una normativa precisa. La matrícula del vehículo debe ser claramente visible en todo momento, de lo contrario, el conductor se expone a sanciones.

Además de la visibilidad de la matrícula, la bola de remolque puede representar un peligro en caso de colisión, ya que sobresale de la parte trasera del vehículo y puede causar daños mayores a otros vehículos o peatones. Por ello, las bolas de remolque deben ser desmontables o retráctiles y deben retirarse u ocultarse cuando no están en uso, según el Reglamento General de Vehículos.

Sanciones por elementos no homologados

Otro aspecto esencial que los conductores deben considerar es el uso de elementos no homologados en sus vehículos, lo que puede conllevar sanciones significativas. Las multas por este tipo de infracciones varían entre 200 y 500 euros, en función del tipo de elemento y cómo este interfiera en la seguridad vial. La DGT advierte que “modificaciones realizadas sin homologación podrían impedir que el vehículo pase la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)”.

Los elementos de seguridad no homologados, como cinturones de seguridad o sistemas de retención infantil, son un ejemplo clásico de estas infracciones, que pueden conllevar multas de hasta 200 euros. Llevar elementos no regulados no solo puede resultar en penalizaciones económicas, sino que también puede tener consecuencias graves como:

Rechazo de la ITV hasta que se solucionen las irregularidades.

Inmovilización del vehículo en casos extremadamente graves, hasta que se corrijan los elementos defectuosos.

Repercusión negativa en la responsabilidad y cobertura del seguro en caso de accidente.

Recomendaciones para conductores de caravanas y autocaravanas

Especialmente en este tipo de vehículos, es fundamental que los conductores conozcan la normativa y se aseguren de cumplir con todos los requisitos legales para evitar sanciones y garantizar la seguridad en las vías. Algunas recomendaciones clave son:

Verificar la normativa local : Cada país o región puede tener regulaciones específicas sobre el uso de caravanas y autocaravanas, por lo que es crucial informarse antes de emprender el viaje.

Revisión y mantenimiento : Realizar una revisión exhausta del vehículo antes de salir. Asegurarse de que todos los elementos, especialmente aquellos de seguridad, estén homologados y en buen estado.

Visibilidad de la matrícula : Comprobar que la bola de remolque no obstaculice la visibilidad de la matrícula y que esta sea fácilmente desmontable cuando no se use.

Documentación al día : Tener todos los documentos del vehículo, incluyendo permisos y homologaciones, al día y a mano para posibles controles de tráfico.

Seguro adecuado: Ajustar la póliza de seguro para que cubra todas las eventualidades posibles durante el viaje en caravana o autocaravana.

Qué dice la ley si te saltas un peaje: estas son las multas.