Terelu Campos confiesa sus “malabarismos” económicos y se lleva un aluvión de críticas

Terelu Campos ha protagonizado esta semana una explosiva entrevista en la que habla de asuntos como su amistad rota con Belén Esteban o la maternidad de su hija, Alejandra Rubio. Sin embargo, hay un aspecto que ha llamado especialmente la atención y que le ha granjeado un aluvión de críticas a la hija de Teresa Campos.

En su conversación con Lecturas, Terelu aclara cómo es su actual situación económica, un tema sobre el que se ha especulado mucho en los últimos tiempos, especialmente desde la muerte de su madre. Así, la que fuera presentadora de Sálvame ha revelado cuál es su estado financiero: “No estoy arruinada, pero el dinero que tengo es para vivir”, dice.

Según relata, tras vender su casa llegó “el declive” de su madre, por lo que tuvo que invertir las ganancias en los cuidados necesarios para Teresa, que sufrió un largo deterioro físico y cognitivo en sus últimos años. “Lo que me llevé se fue en el bienestar de mi madre”, agrega.

Portada de la revista 'Lecturas' del 30 de julio de 2024

Terelu asegura que se fue de Sálvame “con una mano delante y otra detrás”, por lo que actualmente hace “malabarismos para sobrevivir”. Sin embargo, en la pregunta anterior la tertuliana televisiva confesaba un capricho que muy pocas personas se pueden permitir: “Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud”, expresa.

Las palabras de la Campos han levantado ampollas en redes sociales, donde Terelu ha recibido numerosos comentarios críticos. Entre ellos ha estado el de su otrora compañero Kiko Matamoros, que ha recordado el dinero que la colaboradora habría ingresado en el último año: “Desde que falleció su madre, no ha facturado menos de 400.000€ y no hace un año”, ha escrito en su perfil de X, antes Twitter.

Además, el colaborador de Ni que fuéramos Shhh ha retuiteado la opinión del periodista Álvaro Roldán, que también carga duramente contra la protagonista de la entrevista: “Dice la eterna enchufada (en la enésima exclusiva bien pagada) que hace ‘malabarismos’ para sobrevivir económicamente. Y no se le cae la cara de vergüenza. Le regalaba un solo mes de cualquier español de a pie. A ver si sabe llegar a la segunda semana sin asfixiarse. ¡Asco!”.

Dardo a Belén Esteban

En la polémica entrevista de Terelu tampoco faltaron los dardos a sus excompañeros de Sálvame. “He tenido buenos compañeros y otros que creía que lo eran, algunos he creído que eran amigos y no lo eran. El problema lo tienen ellos”, asevera la hermana de Carmen Borrego. Además, no duda en enviar un mensaje a Belén Esteban, dando por zanjada su amistad.

“No tengo anda que decir. Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Y en ese querer, puedo tener una diferencia de opinión, pero no paso nunca una línea porque te quiero. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No me engañes, ¡es innecesario!”, afirma, haciendo referencia velada a las palabras que la Esteban le dedicó en Late Xou, asegurando que no quería verla en el nuevo formato de Fabricantes. “No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos”, sentencia Terelu.