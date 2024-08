Terelu Campos sentencia su amistad con Belén Esteban: “No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos”

Terelu Campos en el plató de ''¡De Viernes!' (Mediaset)

Las diferencias entre Terelu Campos y Belén Estaban siguen siendo palpables. Hace unas semanas, parecía que las dos habían puesto fin a sus piques continuos cuando protagonizaron un simpático baile con el que firmaron la paz en la fiesta llevada a cabo por Joaquín Torres el pasado 7 de junio. Pero todo indica que ambas enterraron el hacha de guerra de forma aparente, pues la hija de María Teresa Campos le ha enviado un contundente recado en la exclusiva que ha dado a la revista Lecturas este miércoles, 31 de julio.

La que fuera colaboradora de Mañaneros se encuentra dolida por todas las polémicas que rodean a su familia, especialmente a su hija, Alejandra Rubio, quien está en la dulce espera de su primer hijo junto a Carlo Costanzia. Son muchas las opiniones que se han vertido en los diferentes platós de televisión por parte de distintos rostros, pero las que más le han afectado han sido aquellos puntos de vista vertidos por antiguos compañeros de trabajo.

“He tenido buenos compañeros y otros que creía que lo eran, algunos he creído que eran amigos y no lo eran. El problema lo tienen ellos”, ha manifestado la hermana de Carmen Borrego en la ya citada publicación, haciendo referencia a aquellos rostros con los que compartió plató en Sálvame.

Chelo García Cortés, Terelu Campos, Victor Sandoval, Kiko Matamoros, Lidia Lozano, Belén Esteban y María Patiño en una imagen de archivo (Europa Press)

Y es que tras el fin del programa estrella de las tardes de Telecinco, Belén Esteban, Chelo García Cortés, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y María Patiño se embarcaron en una nueva aventura, Sálvese quien pueda, de la mano de Netflix. Aquella experiencia fue el último proyecto que los excolaboradores de Sálvame hicieron junto a la suegra de Carlo Costanzia.

“No me engañes”

Todos ellos, excepto Terelu Campos, una segunda oportunidad en Ni que fuéramos Shhh, un espacio que al inicio se emitió en Canal Quickie y cuyo éxito provocó su salto a la pequeña pantalla de la mano de TEN. Y, poco antes de que el formato debutase en televisión, la de Paracuellos envió un contundente mensaje a su excompañera. “Yo no le abriría la puerta. Creo que hay que estar, cuando hay que estar”, sentenció la expareja de Jesulín de Ubrique en su paso por Late Xou cuando Marc Giró le preguntó si acogería a la madre de Alejandra Rubio en la nueva etapa que estaba a punto de empezar Ni que fuéramos Shhh.

Belén Esteban en el 'Late Xou' de Marc Giró (RTVE)

Pese a que ha pasado tiempo desde entonces, y aunque parecía que aquellos dardos envenenados entre ambas excolaboradoras eran fruto del pasado, lo cierto es que Terelu Campos aún tiene muy presente esas declaraciones. De hecho, durante la entrevista para la revista del corazón ha sido preguntada por esta cuestión y su respuesta ha dejado entrever el enfado que aún siente con Belén.

“No tengo nada que decir. Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Y en ese querer, puedo tener una diferencia de opinión, pero no paso nunca una línea porque te quiero”, han sido las primeras palabras que ha expresado Terelu Campos. “Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No me engañes, ¡es innecesario! No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos”, ha zanjado. Unas palabras que sentencian su amistad con la de Paracuellos.