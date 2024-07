El PP pregunta al Gobierno si va a denunciar “el fraude” en las elecciones de Venezuela: “¿No va a defender la voluntad democrática?

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo (i) y el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado (d), durante la concentración convocada bajo el lema 'Alcemos la voz por el cambio en Venezuela'. (EFE/Mariscal)

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado al Gobierno si va a denunciar “el fraude” en las elecciones de Venezuela, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad electoral venezolana y controlada por el chavismo, haya dado a conocer la victoria del presidente Nicolás Maduro con el 51% de los votos, en lo que se ha materializado en una sospecha de fraude.

“¿Y el Gobierno de España? ¿No tiene nada que decir? ¿No va a denunciar el fraude? ¿No va a defender la voluntad democrática del pueblo venezolano?”, ha expresado la popular en un mensaje a través de X (antes Twitter), citando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El PP se personó como observador de las elecciones

La diputada del PP viajó este fin de semana junto a una delegación formada por diputados, senadores y eurodiputados del partido a Venezuela, invitados por la líder opositora María Corina Collado, en calidad de observadores de las elecciones celebradas en Venezuela. No obstante, las autoridades venezolanas le impidieron la entrada en el país alegando que no tenían el permiso para acceder al país. Los miembros del PP fueron interrogados a su llegada y les comunicaron que serían deportados. “El régimen dictatorial e infame de Nicolás Maduro ha decidido expulsarnos del país y no permitirnos la entrada con argumentos absurdos y espúreos”, afirmaba Álvarez de Toledo, que confirmaba la deportación a través de un video.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que tanto la mesa del Senado como el Grupo Parlamentario Popular fueron informados de la negativa de las autoridades venezolanas de acudir como misión de observación electoral a Venezuela, “razón por la que el resto de los grupos políticos, excepto el PP, decidieron no realizar el viaje”.

Varios países cuestionan los resultados

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”; escribía en sus redes sociales el presidente de Chile, Gabriel Boric, que ha sido uno de los primeros líderes en poner en cuestión la transparencia de la supuesta victoria de Maduro.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha secundado a su homónimo chileno y ha señalado, señaló que no reconocerá el resultado anunciado “El proceso estuvo viciado”, comentaba en un comunicado.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha exigido un recuento “justo y transparente” de los votos. En un comunicado, el Departamento de Estado ha expresado que “es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas”.