Una colombiana hace balance de su año y cinco meses viviendo en España: “Mi esposo hace de todo un poco: unos días construcción, otros de camarero”

Han pasado un año y medio desde que Andrea Echeverri, su marido y su hijo se mudaron a España desde Colombia, y por ello, la mujer ha querido aprovechar la plataforma de TikTok en un vídeo publicado el pasado 16 de julio, para contar como ha sido este proceso. En su cuenta (@andy.beautyy), describe cómo ha sido la experiencia de empezar de cero en un nuevo país, enfrentando desafíos y disfrutando de nuevas oportunidades. “Como ves, mi esposo hace de todo un poco; algunos días trabaja en construcción, otros días como camarero”, comenta Andrea sobre el trabajo de su marido, en el que aparece sirviendo bebidas tanto a ella como a su hijo.

Para Ana, una de las claves para integrarse en un nuevo país es conocer gente. “Una clave muy importante para cuando vengas aquí a este país es conocer gente. Eso te ayuda a conectar con personas y a que se riegue la voz de que necesitas un trabajo, el que sea por el momento, para poder fluir en este país”, aconseja.

Un esfuerzo aun mayor para los más pequeños

El hijo de Andrea también ha vivido un proceso de adaptación significativo. “Mi hijo también está aquí en España. Este día fue el último día de colegio, y lo celebraron con muchísimos juegos, comieron mucho y se despidieron de algunos amigos que no estarán el próximo año”, señaló Ana. Adaptarse a un nuevo entorno escolar ha sido un reto, pero también una oportunidad para desarrollarse y hacer amistades.

Por esto mismo, Andrea y su marido hicieron un esfuerzo conjunto para darle una sorpresa a su hijo Mati. “Mati me había pedido un regalo que no le pude dar en diciembre. Reunimos el dinero y le dimos una gran sorpresa”, cuenta mientras muestra en el vídeo como le entrega la consola Nintendo Switch. “Como niño migrante, él también ha tenido que adaptarse, afrontando muchas situaciones desafiantes. Hoy está disfrutando de su superregalo, algo que ni siquiera en Colombia hubiera podido disfrutar sin endeudarme”, comenta Andrea con satisfacción. “Aunque no ha sido fácil, ahora tiene dos amigos con los que puede estar en la piscina, disfrutando un poco más. Yo también soy feliz de estar allí, al lado de él, viendo todo eso, algo que hace un año no podía hacer”, añade.

Andrea también valora positivamente el sistema de salud español. “Si les hablo de la salud, no me van a creer. Es espectacular. Es gratis para algunas personas, y para otras obviamente hay que pagar algo, pero nunca será igual que en nuestro país”, afirma.

La familia ha encontrado pequeños momentos de alegría y nostalgia, como las visitas a restaurantes colombianos en Madrid. “Llegamos a Madrid y fuimos a un restaurante que nos encanta de comida colombiana. Eso me recuerda muchísimo a mi país. Luego fuimos a ver y a chismosear un poquito, porque nos encanta mirar las cosas que queremos algún día y soñarlas para trabajar por ellas. Manifestar con Dios es algo que sí se da”, asegura.