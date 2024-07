Una española que vive en Londres comparte un listado sobre las cosas que no hay que hacer en el metro

La acción que debes realizar al entrar y al salir del metro (@laurisml2/TikTok)

Cuando estamos a punto de realizar un viaje para irnos de vacaciones unos días, siempre es importante informarse del funcionamiento y las normativas de los servicios de los que allí nos beneficiaremos. Conocer el precio, los horarios, las prohibiciones de los lugares, los transportes y la cultura que nos encontraremos puede ser la diferencia entre tener una buena experiencia o volver con un disgusto.

Es por eso que en redes sociales, y más en concreto en TikTok, abundan los vídeos en los que los usuarios cuentan sus propias experiencias en el extranjero y ofrecen algunas recomendaciones. Algunas pueden ser polémicas, como la que vimos hace poco de una mujer contando una situación vivida en un restaurante de Barcelona. Otras, en cambio, pueden ser muy útiles, como el de una chica llamada Laura (@laurisml2), que hace poco viajó a Londres con su novio Iván.

Qué hacer y qué no hacer en el metro de Londres

“No hagáis esto si venís al metro de Londres”, empieza diciendo la joven. “No cojáis los billetes en las típicas cabinas para sacar los billetes en esas cabinas”. Una idea en la que insiste, aunque no ofrece explicaciones de por qué no se debería aprovechar esta posibilidad, aunque probablemente sea a que el precio es mayor al no poder recargar automáticamente la tarjeta y tener que imprimir una y otra vez el ticket.

En vez de esto, lo que la joven ofrece una alternativa al resto de usuarios de TikTok: “Coged vuestra tarjeta con el móvil, hacéis esto y entráis”. Eso sí, y aquí viene el consejo realmente importante que Laura quería transmitir, cuando hayamos acabado nuestro trayecto, “volved a pasar la tarjeta, porque si no te cuenta como que no ha salido del metro y te cobra una barbaridad”.

De este modo, al salir de nuevo a las puertas automáticas que darían acceso a la salida del metro, el ritual debe ser el mismo que al entrar: “Tenéis que pasar la tarjeta contactless cuando entráis al metro y cuando salís del metro”. Esto, como señala la propia Laura, no implica que estemos “pagando el doble”, sino que se trata justamente de lo contrario. “Estáis marcando vuestro trayecto de ida y de salida”.

Acabaron pagando de más

De este modo, es algo necesario para que no se nos cobre de más, como si hubiéramos realizado el trayecto de mayor coste. “No hagáis como nosotros”, dice Laura, y acto seguido muestra a Iván pasando la contactless, insistiendo en que debe hacerse de ese modo, “porque si no os cobran como el triple”.

Una sorpresa que, en su momento, no tuvo que ser nada agradable, ya que el metro de la capital de Inglaterra no pasa por ser barato. El precio del billete sencillo para una zona es de 2,40 libras, es decir, 2,85 euros. Sin embargo, dicha cantidad puede alcanzar las 8,10 libras si no se pasa el billete en la salida, lo que equivaldría a una cantidad de 9,61 euros. Además, se recomienda siempre buscar abonos y tarjetas recargables, puesto que estas resultan más económicas que los billetes de un solo uso.