Un farmacéutico explica por qué nunca debes lavar los utensilios de cocina de madera en el lavavajillas: “Si tienes utensilios de madera, no los metas en el friega”

@Farmaceuticofernadez (TikTok)

En casi todos los hogares españoles podemos encontrar un denominador común: los utensilios de cocina de madera, ya sea por estética, por tradición o por la creencia de que no estropearán las sartenes y las ollas. No obstante, los expertos en salud y seguridad alimentaria recomiendan desechar los instrumentos de este material, ya que, pueden ser un factor de riesgo a la hora de cocinar.

Pero, ¿por qué es peligrosa la madera? En un vídeo de TikTok, el que probablemente sea el farmacéutico más popular de las redes sociales, @Farmaceuticofernandez lo explica detalladamente, va un poco más allá y avisa: “Si tienes utensilios de cocina de madera, no los metas en el friega”.

“Más fácil que sobrevivan los microorganismos”

Álvaro Fernández comenta que la madera tiene poros, grietas y “pequeños huequitos por los que es más fácil que se cuelen y sobrevivan los microorganismos”, que pueden ser perjudiciales para salud. Si los introducimos además en el lavavajillas, con la elevada temperatura y la alta humedad, será más fácil que “la madera se agriete todavía más, que salgan astillas y que por ahí se cuelen bacterias y otras cosas que pueden producir infecciones serias”.

La química y divulgadora científica Deborah García ya lo anunciaba en su perfil de X hace un tiempo y advertía de que en estos utensilios se puede crear “biofilm, unas colonias de bacterias organizadas por jerarquías que son muy difíciles de eliminar y que tienen riesgo para salud”. “Podemos incluso llegar a contraer salmonelosis, listeriosis y botulismo”, aseguraba. El botulismo, según explica Mayoclinic, es una afección poco frecuente, pero grave, causada por una toxina que ataca los nervios del organismo y cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida. Puede ocurrir como resultado de la contaminación de los alimentos o de una herida.

La Organización Mundial de Salud también ha lanzado su aviso y ha explicado que los utensilios de madera que entran en contacto con un alimento crudo y después con uno listo para consumir, terminarán por transmitir a este último sus bacterias. En el caso de que se cree ese biofilm, meterlos en el lavavajillas no aportará ninguna solución y podría empeorar la situación, al ser un cultivo ideal para los gérmenes.

“La madera en la cocina puede ser un poco cochina”

El farmacéutico añadía al final del vídeo: “En resumen, que uses otro tipo de cachorros o te toca fregar a mano. La madera en la cocina puede ser un poco cochina y más si la metes en el lavavajillas”. La publicación, que ya acumula más de 420.000 visualizaciones y 18.900 ‘me gusta’, no ha tardado en recibir comentarios. “Si muero por una cuchara de madera es que no era mi destino vivir”, “Pero, si es lo que le da sabor a las cosas”, son algunos de los que podemos leer.

De qué material es mejor tener los utensilios de madera

Los mejores materiales que podemos utilizar en la cocina en sustitución a los tradicionales utensilios de madera son los de metal o silicona. Convendría también deshacerse de los de plástico, ya que, a altas temperaturas, podrían llegar a derretirse.