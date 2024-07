Las revistas del corazón esta semana: Mar Flores habla de la paternidad de su hijo, Carlo Costanzia, y Alejandra Rubio

Portadas de la revistas del 3 de julio de 2024.

‘Lecturas’

Acaparando casi toda la portada, la gran protagonista es Fayna Bethencourt, la exmujer de Carlos Navarro, conocido popularmente como El Yoyas. La exconcursante de Gran Hermano ha roto su silencio y ha concedido su primera entrevista para hablar de la detención del que un día fue su pareja y del sufrimiento que pasó junto a él. “Sí, se ha hecho justicia, pero no tengo la sensación de que sea el fin de la historia, con él desgraciadamente nunca lo es. Seguirá yendo a por mí…”, afirma la canaria en la revista del corazón.

Otro de los rostros presentes en la primera plana es el triángulo amoroso entre Álvaro Muñoz Escassi, su expareja, María José Suárez, y su supuesto nuevo amor, Hiba Abouk. La publicación ahonda en este tema con la idea de sacar a la luz la verdad de la ruptura entre el jinete y la empresaria. En el cierre de la portada se encuentra Anabel Pantoja, quien ha presumido de embarazo en la boda de la excamarera de First Dates, Ana Moya, y el portero del Leganés, Diego Conde.

Portada de la revista 'Lecturas' del 3 de julio de 2024

‘¡Hola!’

Esta semana, la primera plana la ocupa Mar Flores, quien cumplió 55 años el pasado 11 de junio. Aprovechando este momento, la modelo hace un balance de su vida, valorando los aspectos positivos y negativos de su día a día. Además, por primera vez habla de la futura paternidad de su hijo, Carlo Costanzia, y Alejandra Rubio. “Es adulto. No soy quién para cuestionar su vida. Le apoyaré siempre como madre”, declara a la revista del corazón.

La publicación también recoge la espectacular boda de Natalia Santos y Esteban Rivas y su gran invitada, Paloma Cuevas, pareja de Luis Miguel, apodado El Sol de México. En el cierre de la portada está el rostro de Miguel Urdangarin, quien mantiene una relación con Olympia. Precisamente, la revista del corazón profundiza en la historia de amor del hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, sacando a la luz detalles hasta ahora desconocidos de su novia.

Portada de la revista '¡Hola!' del 3 de julio de 2024

‘Semana’

Los grandes rostros de esta semana son Álvaro Muñoz Escassi y, su expareja, María José Suárez. La revista repasa su historia de amor, sacando a la luz el desagradable motivo que propició su ruptura. “Un correo electrónico de una mujer a la modelo hizo que decidiera terminar para siempre con el jinete”, asegura la publicación.

Quien también se abre hueco en la primera plana es Aitana, quien el pasado 27 de junio cumplió 25 años y lo celebró en Ibiza junto a sus padres y su pareja, Sebastián Yatra. En el cierre de la portada aparece el rostro de Sofía Cristo, quien envía un contundente mensaje a su hermano, Ángel Cristo Jr. “Le perdonaré el día que se muera”, sentencia la hija de Bárbara Rey.

Portada de la revista 'Semana' del 3 de julio de 2024

‘Diez Minutos’

Las contundentes declaraciones de Edmundo Arrocet sobre la exclusiva de embarazo de Alejandra Rubio es lo más llamativo de la portada de este miércoles, 3 de julio, de Diez Minutos. La expareja de María Teresa Campos no ha tenido pelos en la lengua a la hora de arremeter contra la hija de Terelu Campos. “Ha sucumbido a la vida fácil”, afirma el humorista argentino.

Aprovechando su entrevista, no duda en enviar un aviso a las hermanas Campos: “Si no me devuelven el préstamo que hice a Teresa, reclamaré judicialmente”. La revista del corazón vuelve a traer al presente el 25 cumpleaños de Aitana, celebrado en Ibiza junto a Sebastián Yatra, y la complicidad de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk.

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 3 de julio de 2024