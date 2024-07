El cómico Manu Sánchez estalla contra el “supremacismo” en Cataluña sobre Andalucía, habla de impuestos y hasta revela su voto: “Madriluña es el gran enemigo”

El humorista Manu Sánchez. (Foto: Canal Sur)

Es un debate intermitente ese sobre si figuras públicas deben pronunciarse o no sobre política, avivado en las últimas semanas por Kylian Mbappé, que hizo uso de su gran visibilidad e influencia para pronunciarse contra la extrema derecha y por el voto en las elecciones legislativas en Francia. En respuesta, el portero Unai Simón se manifestó contrario a que un deportista hable de otra cosa que no sea deporte. En otros ámbitos está seguramente más naturalizado, como el del cine, y no para pocos directamente no hay discusión: cualquiera tiene derecho a decir lo que piensa, en lo que cree. Cuestión aparte son las reacciones o si ese posicionamiento afectará al futuro profesional. El humorista Manu Sánchez tiene callo y aguanta un chaparrón. No dejó de ser transparente ni para relatar su reciente y grave enfermedad, un cáncer que por fortuna superó. Eso sí, el de las últimas horas no ha sido pequeño.

Todo a raíz de su participación la semana pasada en un ciclo de charlas junto a la catedrática en Filología de la Universidad de Sevilla Lola Pons y la periodista Isabel Morillo. Para Sánchez hay un “supremacismo sobre Andalucía”, señalando al independentismo en Cataluña. La discusión ha tenido la red social X como terreno de juego. Es donde el sevillano ha recibido comentarios como “no dais un palo al agua y seguís con vuestros rocíos, ferias y siestas” o “gastamos millones para que esta chusma pueda seguir comiendo y no se muera de hambre”. También le llaman “gilipollas” o “subnormal”. Entre quienes intervinieron más respetuosamente, el periodista Pedro Luna, quien lamentó que “un sector del andalucismo -en referencia a Sánchez- asuma el relato anticatalán de la derecha”. Y prendió la mecha. El humorista contestó: “El independentismo catalán es más de derechas que el grifo del agua fría”.

Sánchez interpela también a Javier García Fernández, candidato de Ahora Andalucía en las elecciones y quien “desde el profundo respeto y admiración” al humorista defiende que “todo el independentismo no es de derechas”, que “también es republicano, progresista, de izquierdas, ecologista y feminista”. Y Sánchez, también “desde el profundo respeto, admiración” y -admite-, su voto, le dice lo siguiente: “No me cuentes lo que hay, cuéntame lo que es. (...) La andaluzofobia en Cataluña es un sol de mucho tiempo que no se tapa con ningún ridículo dedo. (...) En lo que estamos ahora es en cagarnos en el 4-D (4 de diciembre, Día de Andalucía) y conseguir una singularidad fiscal para no aportar a la bolsa común e ir contra el reparto de las riquezas. España de dos velocidades, ¿te suena? Si son de izquierdas que se opongan a eso y yo lo vea. Deseando estoy... y esperando”.

“Mis principios me cuestan dinero”

Pero no termina ahí su respuesta, que continúa: “Yo pago el 48% de impuestos y lo hago encantado. Claro que no me sale la balanza fiscal. Mis principios están por encima de mis intereses y me cuestan el dinero, por eso son principios. Apoyar la insolidaridad de la singularidad fiscal y ser partícipe y cómplice de ella es imposible que sea de izquierdas. Im-po-si-ble. Y mucho más imposible que sea andalucista, cuando todos sabemos que es por desgracia en Andalucía donde esa solidaridad hace más falta. (...) El camino no es soltar al vecino pobre para soltar lastre. Derecha de manual. Agradezco que me expliques lo que es el andalucismo. No me lo esperaba, pero te lo agradezco. Te aplauden desde Hospitalet. Enhorabuena. (...) Madriluña es el gran enemigo político y económico de Andalucía. (...) Y me pillas con ganas para levantarme contra ambas, desde donde puedo, como puedo y con los altavoces que puedo. No se puede ser tan templadito”.

El consejero de la Presidencia de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que la Junta "no permitirá que se pisoteen los derechos de los andaluces" con una financiación que pueda plantear "una singularidad a Cataluña".

El polifacético Manu Sánchez (Dos Hermanas, 38 años), también director o productor, muy conocido por la televisión a escala regional y nacional, triunfa ahora en los teatros con ‘Giraldilla, la veleta de Sevilla’, que ha escrito junto a Julio Muñoz Gijón. Pero también es habitual de congresos y foros en los que se aborda Andalucía de muy diferentes formas y siempre frente a quienes menosprecian su acento o encajonan a su pueblo en un manido estereotipo. Y no esconde su identidad política: “Yo creo que todas las luchas son loables, pero la principal y para mí primera es la lucha de clases. Por eso defender la singularidad fiscal para no aportar al reparto de riquezas va en contra de la lucha de clases. (...) Por lo visto, en lo que no es Cataluña todos somos fachas, analfabetos, retrasados e idénticos y mientras tenemos que entender que en Cataluña hay muchos matices, variedad, colorines y que si no eres de allí no entiendes nada”.