Dirigir una película con casi 100 años: Estos son los directores más longevos de la industria del cine que continúan en activo

Algunos de los directores en activo de carreras más longevas.

Probablemente pocos cineastas puedan alcanzar el reto al que llegó el director portugués Manoel de Oliveira, que se mantuvo activo hasta que falleció a los 107 años, pero lo cierto es que un buen puñado de grandes autores que operan en la actualidad ya han superado los 80 años: desde Francis Ford Coppola, que presentó en el pasado Festival de Cannes Megalópolis, a Martin Scorsese, nominado este año por Los asesinos de la luna o Hayao Miyazaki, Oscar a la mejor película de animación por El chico y la garza.

Eso quiere decir que todos estos directores no solo continúan trabajando, sino que también se encuentran en pleno dominio de sus facultades cinematográficas ofreciendo obras potentes y que acaparan tanto la atención como los diferentes galardones.

En los últimos años, hemos perdido a figuras fundamentales como Jean-Luc Godard, Carlos Saura o, recientemente a Roger Corman, pero aquí recopilamos algunos de los directores más longevos que continúan en activo.

James Ivory (96 años)

El director y guionista estadounidense James Ivory posa en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, en 2023. (Foto AP/Berenice Bautista)

Aunque nació en California, siempre lo hemos relacionado con Reino Unido gracias a los maravillosos y delicados dramas de época que se encargó de construir a lo largo de buena parte de su carrera, hasta el punto de que, su cine, llegó a tener un sello propio totalmente reconocible, sobre todo a partir de Una habitación con vistas.

Entre sus grandes obras, Lo que queda del día, basada en la novela de Kazuo Ishiguro y con unos inolvidables Anthony Hopkins y Emma Thompson. Aunque su última película data de 2009 (La ciudad de tu destino final), en 2017 ganó el Oscar al mejor guion adaptado por Call Me by Your Name, la película de Luca Guadagnino protagonizada por Timothée Chalamet y todavía sigue haciendo documentales, precisamente al igual que al inicio de su carrera.

Alejandro Jodorowsky (95 años)

En el marco de la XXV Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el cineasta, escritor y dramaturgo Alejandro Jodorowsky presentó su obra literaria 'Metagenealogía' FOTO: FERNANDO CARRANZA/CUARTOSCURO.COM

El adalid de la ‘psicomagia’, que tantas vidas y facetas ha cultivado, continúa en activo a través de los más diversos proyectos. Incluso, ahora, uno de sus cómics más importantes (que realizó junto con Moebius), El Incal, será adaptado por Taika Waititi. Hace poco estuvo en nuestro país presentando su último libro, La voz del Maestro (Siruela) y continúa haciendo documentales, el último precisamente alrededor de la práctica que él mismo inventó, la ‘psicomagia’. El chileno atesora obras maestras que continúan influyendo en los directores de la actualidad, como Fando y Lis o La montaña sagrada.

Clint Eastwood (94 años)

Clint Eastwood en 2020 (Photo by Michael Kovac/Getty Images for AFI)

Empezó actuando en los años cincuenta y se convirtió en un icono del ‘spaghetti wéstern’ gracias a Sergio Leone y del cine de acción más rudo a través de Harry, el Sucio. Debutó detrás de la cámara con Escalofrío en la noche en 1971 hasta firmar más de cuarenta títulos. Tiene cuatro Oscar, por Sin perdón y Million Dollar Baby, como director y productor. Su última película fue Cry Macho (2021), que también protagonizó y ya ha terminado su siguiente proyecto, Juror #2 con Nicholas Hoult, un joven que es miembro de un jurado por asesinato hasta que de cuenta de que él podría ser el asesino.

Frederick Wiseman (94 años)

Wiseman este año en Cannes en la presentación de la restauración de su documental 'Ley y orden' REUTERS/Clodagh Kilcoyne

El mítico documentalista estuvo en el pasado Festival de Cannes presentando la restauración de su película Ley y orden (1969), en la que examinaba el trabajo diario de la policía de Kansas. A sus 94 años sigue en plena forma gracias a trabajos recientes como City Hall (2020) o El gran menú (2023). Su cine, siempre experimental e independiente está marcado por la mirada ‘observacional’ y el gusto por los pequeños detalles.

Yôji Yamada (92 años)

El director Yoji Yamada (Foto AP/Yuri Kageyama)

Tiene una trayectoria de 90 películas y sigue en activo haciendo cine y teatro. Un director profundamente humanista que ha configurado obras maestras como El ocaso del samurái y que, como cualquier artesano, ha practicado todo tipo de géneros, incluso llegó a hacer 47 películas sobre Tora-San, protagonizada por un mendigo de buen corazón que encarnaba Kiyoshi Atsumi. Su última película, por el momento, Una madre de Tokyo, se estrena precisamente el próximo mes de agosto.

Costa-Gavras (91 años)

Costa-Gavras en el pasado Festival de Cannes durante la premiere de la película de Kevin Costner, 'Horizon: An American Saga' REUTERS/Sarah Meyssonnier

El célebre cineasta especializado en thrillers políticos de una gran importancia reivindicativa y que se dio a conocer con Z (1969), después de Comportarse como adultos (2019), regresará el próximo año con un nuevo trabajo, que se titularía Le dernier souffle, protagonizada por Denis Podalydès, Kad Merad, Charlotte Rampling y Ángela Molina. Está basada en un libro de Registro Debray y Claude Grange que gira en torno a cómo acompañar el final de la vida desde un punto de vista filosófico.

Roman Polanski (90 años)

El director en la época en la que promocionaba 'Basada en hechos reales', adaptación de la novela de Delphine de Vigan' (Foto AP, archivo)

A pesar de haber sido expulsado de la Academia de Hollywood y de toda la cultura de la cancelación que pesa sobre él, el cineasta de origen judío continúa haciendo películas y, este mismo año, estrenó la grotesca The Palace. Se dio a conocer con El cuchillo sobre el agua, película fundamental para entender las nuevas olas de los países del este. Vivió en primera persona el Holocausto y la muerte de su esposa Sharon Tate, en avanzado estado de gestación, a manos de Charles Manson y sus compañeros de secta.

Una vida atravesada por la tragedia y marcada por obras maestras como La semilla del diablo, Chinatown o Lunas de hiel en la que la sombra del abuso de poder y sexual han terminado por hundirlo para siempre.

Woody Allen (88 años)

En el Festival de Venecia de 2023, presentando 'Golpe de suerte' REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Al igual que ocurrió con Polanski, Woody Allen pasó de convertirse en el director más solicitado por las estrellas de Hollywood a caer en picado y tener que prácticamente exiliarse para hacer películas en Europa. El Me Too, que precisamente se encargó de destapar su hijo Ronan Farrow, contribuyó también a destruir su imagen pública a causa de la denuncia de otra de sus hijas, Dylan, por haber abusado sexualmente de ella cuando era una niña. Tiene 5 Oscar, por Annie Hall (que obtuvo 3, entre ellos el de mejor película), Hannah y sus hermanas y por Midnight in Paris.

En su periplo europeo ha rodado en España Rifkin’s Festival y en Francia Golpe de suerte. En Movistar Plus se puede ver una charla con David Trueba Un día en Nueva York con Woody Allen.

Ken Loach (88 años)

El realizador británico Ken Loach, en la 68ª Semana Internacional de Cine de Valladolid. EFE/Nacho Gallego

El año pasado presentó su último trabajo, El viejo roble, y sigue incombustible a la hora de llevar al cine la lucha obrera. Tiene dos Palmas de Oro, por El viento agita la cebada y por Yo, Daniel Blake, aunque sus mejores películas siguen siendo las que corresponden a sus inicios, que nos llevan desde Kes a los años noventa con Agenda oculta, Riff-Raff y Lloviendo piedras. En España rodó Tierra y libertad sobre la Guerra Civil.

Ridley Scott (86)

El cineasta británico Ridley Scott, en una fotografía de archivo. EFE//FACUNDO ARRIZABALAGA

Es quizás el que lleva un ritmo más imparable en los últimos años, además a través de producciones especialmente complicadas como Napoleón. Ha sido el creador de la serie Raised by Wolves, y ha dirigido El último duelo, La casa Gucci y la película histórica mencionada con Joaquin Phoenix.

Se encuentra ultimando los detalles de Gladiator 2 y tiene varios proyectos en marcha, como un ‘biopic’ sobre el grupo Bee Gees. El papá de Alien y de Blade Runner, ha estado nominado cinco veces a los Oscar, pero no tiene ninguna estatuilla al mejor director.