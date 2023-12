María Verdoy se despide de ‘Fiesta’ para convertirse en la nueva presentadora de ‘Socialité': así ha sido su carrera

María Verdoy en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

Si algo ha quedado claro este 2023, en lo que se refiere a la televisión, es que tanto la parrilla puede sufrir cambios de cualquier tipo sin casi previo aviso. Por muy bien que parezca funcionar su programa, todo está sujeto a modificaciones, bien fruto de las decisiones de los presentadores, como ha sido el caso de Pedro Piqueras, o bien como resultado de la toma de una decisión, como ha sucedido en Socialité.

Tras comunicarse la ruptura de la relación entre Mediaset y La Fábrica de la Tele, se conocía que el espacio iba a pasar a manos de otra productora y que, por lo tanto, María Patiño iba a dejar de ser su presentadora. Su sustituta, tal y como se confirmó este viernes día 22 de diciembre, es María Verdoy, un rostro más que conocido en Telecinco.

Antes de enfrentarse a este nuevo reto profesional, pues será la primera vez que conduzca un programa en solitario, María se va a tomar unos días de descanso, pues acaba de despedirse de la audiencia de ¡Fiesta!, donde llevaba años siendo un rostro indispensable. “Es un día muy emotivo para mí. “El mundo no sabe lo generosa que eres, me has dado tanto...”No puedo hablar. Me despido de un plató que lleva siendo mi casa cinco años”, dijo en su última aparición pública en el programa vespertino de Telecinco, en la que aprovechaba para dedicar unas palabras a Emma García: “El mundo no sabe lo generosa que eres, me has dado tanto...”.

Consciente de que se enfrenta a todo un reto, pues Socialité está más que asentado en la parrilla y Patiño es muy querida por los espectadores, la valenciana quiso hacerle una petición a la audiencia: “Os pido que me deis una oportunidad”.

Quién es María Verdoy

A sus 38 años, María Verdoy es uno de los rostros con mayor proyección de Mediaset, donde lleva años trabajando como reportera, colaboradora y presentadora, destacando en todas estas facetas. Ahora está a punto de comenzar una nueva profesional, a partir del mes de enero, pero sus comienzos fueron desde abajo, pues es una mujer que se ha labrado su carrera a base de esfuerzo y trabajo.

Comenzó en el ya extinto Canal 9, desde el que dio el salto, en 2013, directamente a Mediaset. Su primer programa fue Cazamariposas, de Divinity, donde fue una de sus reporteras principales y más longevas. De 2018 a 2022 trabajó en Viva la vida, donde todos los fines de semana acompañaba a los espectadores, siendo uno de los rostros más significativos de la sección de crónica social.

Y si hubo un año en el que brilló especialmente fue 2022. Además de estar en Viva la vida, también comenzó como colaboradora de Sálvame -apareciendo en Sálvame Mediafest- y pasó a ser la presentadora sustituta de la sección Fresh de Ya es mediodía. El salto de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco provocó que Verdoy regresara a Fiesta, del que ahora se ha despedido para tomar las riendas de Socialité.