Frank Cuesta, en el hospital tras el ataque de una víbora: “La peor mordedura posible”

Frank Cuesta en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/cuestafrank)

A pocos días de estrenar su nuevo proyecto audiovisual, Carretera Salvaje, Frank Cuesta ha compartido una de las peores noticias posibles, ha tenido que acudir de urgencia al hospital tras ser mordido por una víbora. Un accidente que ha desvelado en su perfil de Twitter, donde además ha mostrado una fotografía de su mano izquierda, en la que se puede ver la herida sangrante que le ha hecho la serpiente, muy cerca del dedo pulgar.

La explícita fotografía ha hecho que no hagan falta muchas palabras, pero el etólogo ha querido acompañarla de una única frase que sintetiza la gravedad de lo ocurrido: “En el hospital con la peor mordedura de víbora posible”.

Imagen compartida por Frank Cuesta tras ser mordido por una víbora. (Twitter)

Tras la publicación y de manera casi inmediata cientos de sus fans le escribieron para desearle una pronta recuperación que se ha ido transformando en preocupación según han ido pasando las horas. Más de 12 horas después (en el momento de redactar esta noticia) no se han vuelto a tener noticias sobre Cuesta. “Que ya van más de 12 horas y no has dicho nada, me estoy rayando”, ha llegado a escribir uno de sus admiradores, verbalizando una preocupación generalizada.

Este problema de salud llega en un momento laboral muy especial para Frank. Tras una larga espera, su nuevo programa está a punto de ver la luz y lo hace pese a que “no tiene cadena”. Así lo desveló en El Hormiguero el pasado mes de junio, donde contó que tenía intención de llegar hasta el final. Y así lo ha hecho.

Finalmente, Carreteras Infinitas va a ver la luz en su canal de YouTube y serán sus suscriptores, a los que llama ‘tarumbas’ y que pagan 6,99 euros al mes por ver sus contenidos más exclusivos, los que puedan acceder a él. Le acompaña en esta aventura la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, que fue la única política que contactó que aceptó su invitación de adentrarse con él en la selva.

Vida en Tailandia

Pese a viajar de manera constante a España y crear contenidos para el país que le vio nacer, Frank Cuesta lleva décadas asentado en Tailandia, donde tiene su trabajo y su gran pasión. Su faceta más conocida tiene que ver con el mundo animal, ya que es el fundador de un santuario llamado ‘Libertad’ que está dedicado a facilitar el bienestar de los animales en su hábitat natural. Además, dedica buena parte de su jornada a rescatar animales, denunciar los malos tratos que sufren o las prácticas ilegales de algunos humanos.

Por otro lado, está su escuela de tenis. Durante años se dedicó en cuerpo y alma a este deporte en el que apuntaba muy alto y que, tras un accidente de moto, tuvo que dejar de manera profesional. Tras convertirse en entrenador, fundó la Frank Cuesta Tennis Academy, donde niños y mayores aprenden, juegan y se divierten.

En Tailandia también vive parte de su familia, concretamente uno de sus hijos y su exmujer, Yuyee. El leonés es padre de cuatro hijos, Zape, Zorro, Pepsi y Zen, los tres primeros viven en España, donde juegan al fútbol, la única hija del televisivo reside en el país asiático junto a sus padres.

