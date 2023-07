Pactos poselectorales y reacciones tras las elecciones generales del 23-J, en directo | Portazo del PNV al PP y dudas en Génova sobre la investidura de Feijóo

El día después del día después

Hoy, martes, siguen las reacciones a los resultados del 23-J. Este lunes fue día de alegría en Ferraz porque Sánchez resultó no estar ‘muerto’, y de caras largas en Génova, de sonrisa forzada ante lo que podía haber sido, con el “Ayuso, Ayuso” de la calle Génova aún resonando, como aquellas declaraciones en las que Núñez Feijóo aseguró que si no gobernaba, regresaba a Galicia. Marta Moreno, la periodista de Infobae España encargada de la información sobre el PP, cuenta en una interesante pieza de las dudas entre los barones sobre la conveniencia de que su líder se queme o no en una investidura que, saben, fracasaría. Pilar Araque Conde, que sigue a Gobierno y PSOE, aborda los próximos pasos de Sánchez, cuyo mayor escollo es Junts. No es fácil para nadie: en Sumar, Ione Belarra no tardó ni 24 horas en culpar a Yolanda Díaz de lo que considera es un mal resultado. Pablo Iglesias tampoco se quedó callado.