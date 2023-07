Elecciones generales 23-J, en directo | Sánchez frente a Silvia Intxaurrondo y Julia Otero y Feijóo ante Carlos Herrera: agenda del último día de campaña

El comentario machista de Feijóo

Parece que al candidato del PP se le está haciendo larga la campaña, especialmente a raíz de la entrevista en TVE en la que mintió. Después, sus rivales reavivaron la polémica en torno a su fotografía con Marcial Dorado, que Feijóo no frenó precisamente afirmando que en aquel momento no sabía que su amigo era narcotraficante porque “no había Google” -cinco años antes ya había sido detenido en el marco de la operación ‘Nécora’-. Este miércoles, no se presentó al en principio debate a cuatro en televisión española, no discutiendo programa e ideas con sus rivales y ante los españoles. Ayer, jueves, en un mitin en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, todo discurso quedó empañado por un comentario machista contra Yolanda Díaz: “Viendo a la vicepresidenta que lleva el empleo, de maquillaje sabe mucho. No hay ninguna duda. Mucho. Más que nunca”.