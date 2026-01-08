Entretenimiento

La razón por la que Julia Roberts por poco rechaza protagonizar ‘Notting Hill’

La actriz contó que dudó en aceptar su papel como Anna Scott, pero Richard Curtis la hizo cambiar de opinión

Julia Roberts por poco no
Julia Roberts por poco no acepta el papel en "Notting Hill". (Captura de video)

Julia Roberts reveló recientemente que estuvo a punto de rechazar uno de los papeles más recordados de su carrera: el de Anna Scott en Notting Hill.

Según contó en una entrevista con Deadline, la artista consideró inicialmente que la propuesta era “la idea más tonta” que podía aceptar, antes de cambiar de opinión tras leer el guion completo.

Estrenada en 1999, Notting Hill narra la historia de una actriz estadounidense de fama mundial que se enamora de un librero británico de vida sencilla, interpretado por Hugh Grant.

La película se convirtió en un éxito comercial, con una recaudación global de 363 millones de dólares, y con el tiempo pasó a ocupar un lugar destacado dentro del cine romántico contemporáneo.

'Notting Hill' recaudó 363 millones
'Notting Hill' recaudó 363 millones de dólares en la taquilla mundial. (Captura de video)

Sin embargo, el camino de Julia Roberts hacia el proyecto no fue inmediato. La actriz, hoy de 58 años, recordó que su primera reacción al enterarse del argumento fue de rechazo.

“Cuando mi agente me llamó y me habló de Notting Hill, pensé: ‘Bueno, esta suena como la idea más tonta de cualquier película que podría hacer’”, relató.

Según explicó, la incomodaba la idea de interpretar a “la estrella de cine más grande del mundo” y no lograba visualizar cómo desarrollar ese personaje dentro de una comedia romántica.

Esa percepción cambió una vez que leyó el guion, escrito por Richard Curtis. “Lo leí y pensé: ‘Oh. Esto es encantador. Es muy gracioso’”, señaló.

Julia Roberts aseguró que el
Julia Roberts aseguró que el equipo creativo de la cinta la convenció de aceptar el papel. (REUTERS/Yara Nardi)

Aun así, Roberts contó que incluso después de quedar convencida por el texto, tenía la intención de rechazar formalmente el papel durante un almuerzo con Curtis, el productor Duncan Kenworthy y el director Roger Michell, fallecido en 2021.

Lejos de concretar esa negativa, el encuentro terminó siendo decisivo para que aceptara el proyecto. Según recordó, la actitud del equipo creativo influyó de manera determinante.

Eran tan encantadores, dulces y divertidos que pensé: ‘Vaya, esto realmente va a suceder”, explicó. Finalmente, la actriz se sumó al elenco y más tarde destacaría el trabajo de Roger Michell como una de las claves del resultado final de la película.

La actriz también se refirió en otras ocasiones a las dificultades que le generó interpretar una versión ficticia de su propia condición de estrella de Hollywood. En una entrevista con Vogue realizada el año pasado, le confesó al propio Michell que el rol fue uno de los más complejos de su carrera.

Julia Roberts le confesó
Julia Roberts le confesó a Roger Michell que "Notting Hill" fue la película más difícil que tuvo que hacer. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Sinceramente, una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer fue interpretar a una actriz de cine en tu película. ¡Me sentí muy incómoda! Lo hemos hablado muchas veces, pero casi no acepto el papel porque me parecía... ¡Ay, me parecía muy incómodo! Ni siquiera sabía cómo interpretar a esa persona”, dijo.

Pese a esas dudas iniciales, la estrella de Hollywood afirmó que el rodaje fue una experiencia muy positiva y que disfrutó especialmente del clima de trabajo.

