Una boutique de Chanel le negó el ingreso a Jennifer Lopez y así reaccionó la cantante

El guardia que bloqueó la entrada de Lopez a Chanel desconocía inicialmente la identidad de la artista (REUTERS/Ronda Churchill)

Jennifer Lopez vivió un episodio incómodo durante su más reciente visita a Estambul, Turquía, donde se encuentra como parte de su gira europea Up All Night: Live in 2025.

Según reportó el medio local Türkiye Today, la estrella de 56 años intentó ingresar a una boutique de Chanel ubicada en el centro comercial Istinye Park. No obstante, un guardia de seguridad le negó la entrada.

Aparentemente, el veto fue resultado de falta de aforo en la tienda. El agente le habría dicho que el local estaba a plena capacidad.

La artista escuchó la explicación y contestó amablemente: “OK, no hay problema”, antes de retirarse “calmamente” del lugar, de acuerdo con la prensa turca.

El episodio no terminó allí. Al darse cuenta de quién era la clienta que habían rechazado, empleados de la boutique se acercaron para invitarla a volver. Sin embargo, la intérprete de “Let’s Get Loud” declinó la oferta.

Jennifer López también salió de compras durante su visita a Madrid (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

En cambio, optó por visitar otras exclusivas tiendas de la ciudad, como Celine y Beymen, donde, según Page Six, habría gastado “decenas de miles de dólares” en compras.

Tras difundirse el incidente, los internautas elogiaron que Lopez no actuara como “diva” o exigiese un trato particular; sin embargo, también salió a flote que esa boutique en especial acumula críticas negativas recurrentes.

De acuerdo con Page Six, el local tiene una calificación promedio de 2,9 sobre 5 en Google, con numerosas reseñas que señalan el trato “descortés y poco profesional” de su personal de seguridad.

Algunos clientes han descrito el ambiente en la entrada como “incómodo” y “casi hostil”, mientras que otros afirman que los guardias tratan a los compradores “con sospecha en lugar de respeto, incluso a aquellos que claramente están allí para realizar compras significativas”. Estas quejas se remontan a años atrás y continúan hasta fechas recientes.

Las reseñas en línea de la boutique en Estambul critican que el personal de seguridad arruina la experiencia de lujo antes de entrar (Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg)

Jennifer Lopez y sus recuerdos en Turquía

El paso de Lopez por Estambul coincidió con el tramo final de su gira Up All Night: Live in 2025, que concluirá el 12 de agosto en Cerdeña, Italia.

La presentación en la ciudad turca, realizada el 5 de agosto en el Yenikapi Festival Park, marcó su segunda visita a Turquía en esta misma gira, tras el show del 23 de julio en el Regnum Carya Resort Hotel, en Antalya.

Justamente en Antalya, el 24 de julio, la artista celebró su cumpleaños número 56. Esa noche, Lopez festejó en una fiesta privada con sus amigos y presumió estar en mejor forma que nunca. Lució un vestido plateado brillante con escote pronunciado y espalda descubierta, mientras bailaba su nuevo sencillo “Birthday”.

Cuando finalice la gira, Lopez regresará a Estados Unidos para concentrarse en el estreno de Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña), su primera película musical.

En su próxima película, Lopez interpreta a una diva de cine que aparece en las fantasías de un preso político (Créditos: YouTube / Jennifer Lopez)

El filme fue dirigido por Bill Condon y se basa en el célebre musical de Broadway de 1993 (el que a su vez fue inspirado en la novela de Manuel Puig). Se estrenará en cines el 10 de octubre.

En la producción, Lopez interpreta a Aurora, una enigmática diva de cine que aparece en las fantasías de un preso político, encarnado por Diego Luna, mientras que Tonatiuh da vida a Molina, un escaparatista encarcelado por “conducta inmoral”. El filme combina secuencias de realismo crudo con números musicales de estilo Hollywood clásico.

El filme tuvo su debut en el Festival de Sundance 2025, donde recibió una ovación de pie. La reacción emocionó visiblemente a la actriz, que dijo “haber esperado toda su vida” para ese momento.