El TikToker Jiare Schneider fue hallado muerto en un bosque tras 10 días desaparecido

Jiare Schneider, conocido como @Big_Homie_TooTall, fue encontrado muerto en un área boscosa de Georgia (Instagram/big_homie_tootall/ captura: Youtube/FOX 5 Atlanta)

El cuerpo de Jiare Schneider, un creador de contenido de TikTok conocido como @Big_Homie_TooTall, fue encontrado sin vida en un área boscosa de Georgia tras 10 días desaparecido. La policía del condado de Clayton confirmó que el hallazgo se produjo el martes 26 de noviembre, alrededor de la 1:00 p.m., en un área cercana a Brown Road, en Jonesboro.

“Nuestros oficiales recibieron una llamada de amigos y familiares de Jiare Schneider, quien había estado desaparecido desde Forest Park”, explicó el portavoz del Departamento de Policía del condado de Clayton, el teniente Ricky Porter, según FOX 5 Atlanta. Según explicó, un grupo de allegados organizó la búsqueda que llevó al hallazgo del cuerpo.

La policía del condado de Clayton localizó el cuerpo de Jiare Schneider en un Toyota 4Runner plateado accidentado contra un árbol en Brown Road (Instagram/big_homie_tootall)

“Esta mañana nos reunimos, fuimos al bosque y allí estaba”, relató Germequa Bell, amiga de la familia, al mismo medio televisivo. “Sabíamos que algo andaba mal desde que desapareció”, recalcó ante la lamentable noticia de su extravío y posterior fallecimiento.

Schneider, que tenía 31 años de edad, fue visto por última vez el 15 de noviembre. Desde entonces, ninguno de sus allegados volvió a saber sobre él y con el pasar de las horas y los días la preocupación de sus seres queridos empezó a incrementar poco a poco. Para cuando ya se había cumplido más de una semana, las probabilidades de encontrarlo vivo habían disminuido.

El vehículo de Jiare Schneider estaba oculto en la vegetación, lo que dificultó las búsquedas iniciales en el área debido a construcciones cercanas (TikTok/big_homie_tootall)

Según la policía, su cuerpo estaba dentro de un Toyota 4Runner plateado, el cual había tomado prestado para salir la noche de su desaparición. Así como explica un comunicado citado por Atlanta News First, el vehículo habría salido de la carretera, atravesado la vegetación y chocado contra un árbol al fondo de la propiedad.

“El vehículo estaba profundamente incrustado en la maleza, lo que indica que iba a gran velocidad al acercarse a la intersección”, explicó Porter a FOX 5 Atlanta. La ubicación del auto se encontraba a unos cientos de metros de una “casa de contenido”, un lugar al que Schneider habría acudido antes del trágico incidente.

La desaparición de Schneider se reportó oficialmente el 25 de noviembre en redes sociales, cuando la policía solicitó ayuda pública para localizarlo (TikTok/big_homie_tootall)

Las autoridades utilizaron datos de localización del teléfono de Schneider para identificar el área y tratar de encontrarlo. Bell también señaló que durante las búsquedas previas no habían podido acceder al lugar debido a trabajos de construcción en la zona, lo que dificultó la rapidez para encontrarlo.

Schneider era padre de un hijo pequeño diagnosticado con el síndrome de DiGeorge, una condición genética. La Clínica Mayo explica que “es una enfermedad causada por la ausencia de una pequeña parte del cromosoma 22 que provoca el desarrollo deficiente de varios sistemas corporales”.

Jiare Schneider era padre de un hijo diagnosticado con el síndrome de DiGeorge, una condición genética que afecta el desarrollo corporal (Instagram/big_homie_tootall)

De hecho, su hermana Jasnique Oliver, expresó que la ausencia de contacto con su hijo fue una de las primeras señales claras de alarma, puesto que una de sus prioridades era claramente saber cómo estaba el niño. “No había llamado a su hijo, y eso no es propio de él”, explicó la pariente del TikToker.

El Departamento de Policía de Clayton había publicado un aviso en Facebook el 25 de noviembre, solicitando ayuda para localizarlo. “Jiare fue visto por última vez vistiendo un suéter negro y pantalones largos negros. Tiene tatuajes en ambos brazos y cabello con rastas”, detalló el comunicado.

La causa de muerte de Jiare Schneider no ha sido determinada y el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades locales (TikTok/big_homie_tootall)

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa de la muerte, y el caso sigue bajo investigación, según Atlanta News First. Asimismo, la revista estadounidense People informó que intentó contactar a los departamentos de policía de Clayton y Forest Park para obtener más comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.