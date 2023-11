Daryl Hall demandó a John Oates y recibió una orden de alejamiento

El dueto Hall & Oates, fundado en 1970 por los músicos Daryl Hall y John Oates, parece haber llegado a su fin tras una orden de alejamiento temporal contra John (Getty)

La legendaria relación musical entre Daryl Hall y John Oates, conocidos mundialmente como Hall & Oates, ha dado un inesperado giro legal con la reciente presentación de una misteriosa demanda que aun no ha sido del todo esclarecida públicamente. De acuerdo a People, el pleito fue interpuesto tanto por Hall como por su fideicomiso, denominado The Daryl Hall Revocable Trust. Con ello, se confirma un nuevo episodio en la compleja relación entre los dos músicos.

El acto legal tuvo lugar el 16 de noviembre ante el afamado Tribunal de Cancillería de Nashville. Las circunstancias exactas que rodean la demanda se mantienen selladas, generando especulaciones y dejando a los seguidores perplejos ante este sorprendente conflicto entre los músicos. Es así como la alianza que un día produjo grandes éxitos parece derrumbarse ante lo que podría ser un litigio significativo.

A tan solo un día de iniciar la demanda, el equipo legal de Hall solicitó una orden de restricción temporal hacia Oates, la cual fue concedida tras el depósito de una fianza por el valor de 50.000 dólares, según informes de People. Esta medida cautelar marca un punto de inflexión en la historia compartida entre los artistas, quienes han alternado entre la colaboración y el distanciamiento a lo largo de su carrera.

La última vez que se presentaron juntos como dueto fue en 2022. Las circunstancias exactas que rodean la demanda son inciertas (Getty)

Las citaciones no se hicieron esperar y tanto Oates como sus co-fideicomisarios, Aimee Oates y Richard Flynn, fueron notificados el lunes siguiente. La intensificación del proceso se vio reflejada en la moción presentada poco después, lo que implica la solicitud para que un abogado externo al estado pueda unirse al caso.

Ambos artistas han decidido guardar un sepulcral silencio respecto a su disputa. Representantes de Hall y Oates, así como un abogado de Daryl Hall, tampoco han proporcionado comentarios sobre el caso, generando aún más incertidumbre sobre la naturaleza y el alcance de los posibles conflictos entre los músicos.

El dúo Hall & Oates, conocido por éxitos clásicos como “Rich Girl”, ha visto periodos de pausa antes de reunirse para la serie de conciertos que se llevaron a cabo en 2022. Sin embargo, la colaboración futura parecía incierta el año pasado, especialmente después de las declaraciones de Daryl en marzo a Los Angeles Times, donde dejó a la expectativa la posibilidad de nuevos proyectos en conjunto. “No tengo ni idea. No tengo planes de trabajar con John. Quiero decir, lo que sea. El tiempo lo dirá”, reveló.

Hace un año, Hall reveló en una entrevista que no considera a Oates su socio creativo: “Grabamos juntos discos llamados Hall & Oates, pero siempre hemos estado muy separados, y eso es algo muy importante para mí” (Getty)

En septiembre del año pasado, durante su participación en el podcast de Bill Maher, Hall precisó la naturaleza de su asociación con Oates, señalando que era más una alianza de negocios que un lazo emocional, y remarcando la separación en sus carreras musicales individuales. “¿Crees que John Oates es mi socio? ... Es mi socio. No es mi socio creativo”, dijo entonces.

“John y yo somos hermanos, pero no somos hermanos creativos. Somos socios de negocios”, continuó Hall. “Grabamos juntos discos llamados Hall & Oates, pero siempre hemos estado muy separados, y eso es algo muy importante para mí”.

Con una perspectiva artística propia, Oates, por su parte, exploró nuevas versiones de los clásicos del dúo. A principios de año, lanzó una interpretación reggae de “Maneater”, un éxito de Hall & Oates de 1982, en colaboración con el productor Native Wayne Jobson y un equipo de reconocidos músicos del género.

Ante la incertidumbre de si Hall había escuchado este nuevo arreglo, Oates admitió en Septiembre a People no tener conocimiento de una reacción de su compañero, lo cual arroja luz sobre su severo distanciamiento. “No, no he sabido nada de él”, confesó. “Ni siquiera estoy seguro de si la ha escuchado o no”.