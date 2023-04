De Robert Downey Jr. a Will Smith: los papeles mejor pagados de Hollywood

(Jovani Pérez/Infobae)

Muchos han sido los actores y actrices que han consolidado a lo largo de generaciones sólidas carreras en Hollywood y, como fruto de su trabajo, muchos de ellos cuentan con grandes mansiones, propiedades, autos o viajes turísticos constantes a los más bellos destinos del mundo.

No obstante, a pesar de los llamativos salarios que podrían sorprender para aquellos que no están inmersos en esta industria, no todos los famosos han conseguido generar las mismas ganancias.

Ciertos papeles emblemáticos en franquicias cinematográficas o películas que desde un inicio prometían tener un gran alcance, fueron la punta de lanza, para que algunas de las figuras más reconocidas en la actualidad pudieran llegar a tener la costosa vida que ahora tienen.

Robert Downey Jr. como Iron Man

Cuando se habla del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) uno de los superhéroes que más rápido saltan a la imaginación de los fans es sin lugar a duda Iron Man, el cual durante muchos años fue personificado por Robert Downey Jr.

El actor participó en múltiples películas de este superhéroe (Marvel)

Fue desde 2008, cuando el estadounidense apareció en la pantalla grande con la armadura roja y plateada que lo volvería una de las imágenes más imponentes y mejor pagadas de la industria.

Y es que, según el tabloide Los Ángeles Times, durante la primera entrega el artista habría recibido aproximadamente USD 500 mil.

Además, dicho salario se habría multiplicado exponencialmente con cada película en la que protagonizó ya que para su papel en Los Vengadores gano 50 millones de dólares de acuerdo con GQ.

A partir de 2013, Downey Jr. encabezó la lista anual de Forbes de los actores mejor pagados con 75 millones de dólares y esto se repetiría en 2014. Para el 2015, el intérprete de Iron Man volvió a posicionarse al tope de este ranking con un salario de USD 80 millones tras sus ganancias en Avengers: Age of Ultron.

Robert Downey Jr. se posicionó durante varios años como el actor mejor pagado (Marvel)

En años posteriores el artista fluctuó de los 33 millones a los 48 millones, pero existió un giro radical en 2018 después de que Robert Downey Jr. participara en Spider-Man: Homecoming y Avengers: Infinity War, ya que según los registros, debido a esos dos proyectos el famoso regresó a la primera posición de los mejor pagados según Forbes con un sueldo de USD 81 millones.

Para Avengers End: Game el actor habría acumulado alrededor de 45 millones de dólares y, según, Insider o Comic Book Resources durante toda su trayectoria como Iron Man, Robert supuestamente ganó un estimado de 435 millones en total.

Will Smith

A pesar de sus polémicas, Will Smith ha sido uno de los referentes más importantes en lo que al entretenimiento estadounidense refiere y la saga de películas Los Hombres de Negro (Men in Black) son un claro ejemplo de ello.

Pese a polémicas Will Smith es uno de los actores más recordados (Archivo)

Según The Hollywood Reporter una fuente ‘bien informada’ habría dado a conocer que para la película Los Hombres de Negro 3, Smith recibió alrededor de USD 100 millones, lo cual lo posicionaría sin lugar a dudas en uno de los artistas mejor pagados.

De acuerdo con dicho artículo, algunos allegados a Will Smith considerarían que el actor debía adaptarse a tarifas más bajas en caso de que quisiera que su carrera continuara siendo prolífica.

“Una cosa que tienes que hacer como actor es la gestión de carteras. Will pasó por un lugar donde no hizo muchas películas, y ninguna ha sido genial. Todavía podría tener mucho éxito, pero antes era automático. Ahora el público mirará con más atención”, se lee en la columna escrita en 2013.

Johnny Depp

Otro filme que causó sensación y opiniones encontradas en su momento fue la versión de Tim Burton de Alicia en el país de las maravillas (2010), la cual contó con la presencia de Johnny Depp, quien hizo el personaje de El Sombrerero.

De acuerdo con el medio británico Telegraph, el también actor de Piratas del Caribe recibió por su papel un aproximado de 50 millones de libras esterlinas.

Johnny Depp dio vida al Sombrerero en Alicia en el país de las Maravillas (Archivo)

Cabe señalar que el famoso, además de protagonizar esta cinta, ya contaba con una amplia fortuna derivada de sus protagónicos como Jack Sparrow en la saga Piratas del Caribe.

Keanu Reeves

Keanu Reeves se ha ganado el cariño del público por su gran talento y sus memorables participaciones en numerosos filmes, pero además de tener miles de fans, el artista también es uno de los personajes que ha conseguido un gran salario gracias a un papel icónico.

En el caso de este famoso, según The Hollywood Reporter llegó a ganar 15 millones de dólares por adelantado. Además de que en las películas de Matrix habría conseguido una cifra de aproximadamente USD 250 millones tras protagonizar a Neo, personaje que lo lanzó a la fama.

Cabe destacar que el actor dio el 70%o del sueldo ganado en The Matrix: Resurrections (31,5 millones de dólares), a la investigación contra el cáncer, específicamente para la leucemia. Esta causa era muy personal ya que su hermana menor, Kim, había estado luchando contra la enfermedad durante ocho años en el momento en que hizo la donación.

Además de esto, dicho medio especializado en espectáculos aseguró que hasta 2016 se tenía estimado que Keanu recibió alrededor de 2 y 2.5 millones de dólares por la secuela de John Wick y entre 1 y 2 millones por la primera entrega de esta franquicia, la cual en la actualidad está próxima a estrenar su cuarta cinta.

El artista se popularizó por Matrix (Archivo)

Harrison Ford

Aunque podría pensarse que Star Wars fue una de las sagas que más dinero le habría dejado a Harrison Ford, hay otro filme que resultó ser el mejor pagado del actor hasta donde se tiene conocimiento.

Ello debido a que además de popularizarse por darle vida a Han Solo durante muchos años, otro de los grandes proyectos que estelarizó Ford fue Indiana Jones.

Y, a pesar de que durante los primeros filmes la paga no habría sido tan magnífica, esto cambió en 2008 cuando el artista se consolidó como el actor mejor pagado según Forbes en dicho año.

Harrison Ford ganó mucho dinero por una película de Indiana Jones (Murray Close/Getty Images)

De acuerdo con los datos, debido a la cinta Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, Ford obtuvo alrededor de 65 millones de dólares.

Sandra Bullock

Sandra Bullock es recordada por grandes protagónicos en filmes como Miss Simpatía, La Casa del lago, Bir box: A ciegas, Un sueño posible y muchas otras más.

Sin embargo, la aclamada actriz estelarizó un filme del cual muchos de la industria habrían estado deseosos de recibir esa remuneración.

La artista participó en una película de Alfonso Cuarón (Archivo)

Se trató de la cinta Gravity, la cual fue dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón y que fue galardonada por los premios de la Academia. Ahí, Bullock interpretó a la doctora Ryan Stone, quien tras algunas complicaciones durante una misión espacial se percata que deberá atravesar difíciles retos para volver a la Tierra.

The Hollywood Reporter informó que para este filme la artista habría recibido aproximadamente 70 millones de dólares, además de que su contrato presuntamente incluía el 15% de lo recaudado en taquilla.

