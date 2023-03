Qué dijo Maxine Woodside tras dejar plantada a Ana María Alvarado en audiencia

Maxine Woodside no asistió a la audiencia para aclarar el despido de Ana María Alvarado (Archivo)

Maxine Woodside no asistió al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Ciudad de México (CDMX) para aclarar la situación del despido injustificado que denuncia la exconductora de Todo para la mujer, Ana María Alvarado.

Ante esta situación, Maxine Woodside habló, aunque de forma muy sutil, sobre su tema con Alvarado. Lo hizo durante su programa del 14 de marzo del 2023 cuando había presentado una nota de Araceli Arámbula.

En la nota, la actriz mexicana no respondía a los cuestionamientos a los medios de comunicación sobre la resiente demanda que interpuso en contra del cantante y expareja de la misma, Luis Miguel.

Maxime Woodside, tras culminar la información, dijo que quedarse en silencio es, a veces, lo mejor que se puede hacer ante situaciones legales. “Cuando está de por medio una demanda es mejor no hablar por consejo de abogados, porque todo lo que diga se puede usar en su contra”, externó.

"Cuando está de por medio una demanda es mejor no hablar por consejo de abogados, porque todo lo que diga se puede usar en su contra”, externó Maxine Woodside (Instagram/@maxwoodside y Facebook/@AnaMariaAlvaradoOf)

De esta manera, sutilmente habló de su ausencia a la audiencia de conciliación laboral con su excompañera María Alvarado. Por su parte, la también conductora de De primera mano (con quien comparte pantalla junto al comunicador y periodista Gustavo Adolfo Infante), dijo que la Reina de la Radio ni siquiera había mandado a un representante legal en su nombre.

“Uno lo que piensa generalmente es que cuando no se presentan quieren darle largas al asunto, pero aunque le des vueltas al final la ley te alcanza y hay que cumplir, es un proceso laboral” manifestó.

Afuera del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Ciudad de México , la conductora de De primera mano dijo a los medios de comunicación tras agradecerles: “Y simplemente es un agradecimiento por el apoyo, sin que estén de ningún lado, ni lo pido ni lo solicito. Ni pido que la ofendan ni que la lastimen. Simplemente gracias por la difusión”.

Ana María Alvarado dijo que no buscaba que los medios de comunicación se pusieran de un lado o de otro (Archivo)

Sobre las pruebas para demostrar su presencia en el programa de Maxine Woodside, dijo que estaban todos sus programas al aire durante más de 30 años junto a la Reina de la radio. “Todos aquí me conocen y podrían testificar cuántos años estuve sentada en esa cabina a lado de Maxine”.

Fue en el mes de enero que la conductora Ana María Alvarado dio a conocer el despido de Todo para la mujer por parte de la periodista Maxine Woodside, argumentando que este hecho no tenía justificación alguna.

“En este caso se terminó una relación laboral porque ya no era requerida mi presencia, ya no les gustó mi trabajo o por lo que gusten y manden, porque se hicieron cambios, lo he repetido una y otra vez, ella es la dueña y decide lo que quiera”, explicó en su momento.

La reina de la radio dejó entre ver su opinión sobre la polémica de Ana María Alvarado tras presentar una nota de Araceli Arámbula (Archivo)

Maxine Woodside no ha dado más declaraciones más allá de ese sutil mensaje derivado de la demanda interpuesta por Araceli Arámbula contra Luis Miguel. Recientemente, la conductora del programa de radio Todo para la mujer dijo que la muerte de don Ignacio López Tarso era una noticia muy triste.

“Un gran pero gran actor, con una trayectoria espectacular, hizo cine, radio, televisión, series, también hizo streaming, acuérdate que en la pandemia también anduvo haciendo streaming con su hijo Juan Ignacio”.

María Alvarado también declaró que no sabe bien la cantidad de dinero que le correspondería. Manifestó que la cuantificación de dicha cifra la haría el abogado y que sería presentada cuando fuera pertinente: “Los abogados harán un calculo y se presentará la propuesta”, dijo frente a los medios.

También dejó claro que quien le pagaba era Maxine Woodside: “Ella es la que me ha pagado. Por eso cuando dijo que no sabe, está faltando a la verdad (...) Aquí es el lugar para corroborarlo”.