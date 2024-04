Kris Jenner desea que Timothée Chalamet y Kylie se casen para elevar el estatus de la familia Kardashian

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet data de hace solo un año, pero Kris Jenner ya estaría proyectándola hacia el matrimonio.

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet ha captado la atención de la matriarca de la familia Kardashian, quien se muestra especialmente interesada en el vínculo amoroso. Fuentes exclusivas de la revista Life & Style revelan que la célebre momager considera al aclamado actor de Dune un compañero ideal para su hija, y estaría intentando que ambos lleguen al matrimonio.

Al parecer, Chalamet resulta atractivo no solo en términos profesionales, sino también sociales. Además de ser una de las estrellas de cine más prometedoras en Hollywood, proviene de una familia de intelectuales y artistas, siendo hijo de Nicole Flender, educada en la Universidad Yale, y Marc Chalamet, un respetado periodista de origen francés.

La CEO de Kylie Cosmetics se ha mostrado públicamente con su actual pareja, el actor Timothée Chalamet, aunque evita hablar con la prensa sobre su relación. (Créditos: Getty Images)

La fuente añadió: “tiene un enorme poder estelar junto con prestigio intelectual, y Kris cree que puede elevar a las Kardashian a una categoría social con más clase”. El esfuerzo de Kris por integrarlo a su círculo familiar va desde concertar acuerdos con marcas hasta invitarlo a reuniones familiares íntimas sin el consentimiento previo de Kylie.

A sus 26 años, la menor de las hermanas Jenner parece encontrar estas intromisiones “dominantes”. Esta no es una sensación nueva, ya que, según el mismo informante “Kris se ha entrometido en cada una de las relaciones de Kylie”.

Kris Jenner es conocida por su tendencia a involucrarse activamente en las vidas personales y profesionales de sus hijos. (Créditos: Getty Images)

La aprobación de Kris se hizo pública cuando decidió promocionar la pasada participación de Chalamet en Saturday Night Live, utilizando su cuenta de Instagram para alentar a sus seguidores a sintonizar el show.

La historia de amor entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet

La pareja fue vinculada por primera vez en 2023, luego de que la cuenta de blog DeuxMoi compartiera un mensaje de texto anónimo sugiriendo que ambos habían empezado a salir después de coincidir en un evento de la Semana de la Moda.

La pareja hizo su primera aparición conjunta en el US Open, confirmando especulaciones sobre su relación. (Créditos: Robert Deutsch/USA TODAY Sports)

La noticia no tardó en aparecer en los titulares, y posteriormente, Kylie y Timothée fueron vistos en repetidas ocasiones visitando las residencias del otro, fortaleciendo su vínculo. Pero no fue hasta septiembre de 2023 en que la relación se hizo pública, cuando hicieron su debut frente a cámaras durante el torneo US Open, realizando numerosos gestos cariñosos que llamaron la atención en redes sociales.

El siguiente paso en su romance tuvo lugar en enero de 2024, asistiendo juntos a los Golden Globe Awards. Aunque la estrella de Keeping Up With the Kardashians optó por no caminar por la alfombra roja, compartió momentos íntimos con Timothée dentro del evento.

Kylie Jenner parece lidiar con su nuevo romance con Timothée Chalamet entre el apoyo y las intrusivas estrategias de Kris Jenner. (Créditos: Getty Images)

Por otro lado, antes de este romance, Kylie mantuvo una mediática relación intermitente con el rapero Travis Scott, padre de sus dos hijos, Stormi, de 5 años, y Aire, de 2.

¿Kylie Jenner está embarazada?

Durante las últimas horas, una oleada de especulaciones respecto a un posible embarazo de Kylie Jenner están poblando las redes sociales. Estas suposiciones surgieron a partir de una fotografía tomada durante el reciente funeral de su tía, la cual compartió en su perfil de Instagram momentáneamente antes de eliminarla, aumentando la curiosidad de sus seguidores.

Recientes teorías sugieren que Kylie Jenner podría estar esperando un hijo con Timothée Chalamet. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok)

Lo que realmente llamó la atención de muchos fue el vestuario de la joven empresaria, que optó por un conjunto deportivo negro para la ocasión, una prenda que recordó a los looks que escogió durante sus dos embarazos previos. Por supuesto, la mirada ahora está sobre Chalamet, el potencial padre, ahora que la pareja ronda el primer año juntos.

No obstante, en situaciones como esta, la ausencia de una confirmación directa de los interesados ha dejado a la audiencia en un estado de expectativa. Paralelamente, otras fuentes insinuaron que su relación podría estar suspendida temporalmente, luego de que las exigencias profesionales causaran un alejamiento entre ambas celebridades.