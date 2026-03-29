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El Salvador: Los Hermanos Flores deslumbran en concierto gratuito antes de Coachella

El Centro Histórico de San Salvador se transformó en una gran pista de baile durante el espectáculo gratuito de Los Hermanos Flores. El evento marcó la antesala de su participación en el reconocido festival Coachella

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Hermanos Flores
Salvadoreños bailaron en la Plaza Barrios durante el concierto gratuito de la Orquesta Internacional "Los Hermanos Flores", realizado en el Centro Histórico de San Salvador este sábado. (Cortesía: Qué Chivo Aquí)
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El Centro Histórico de San Salvador se engalanó con luces y música para el show gratuito de Los Hermanos Flores, quienes actuarán en Coachella el 11 y 18 de abril. (Cortesía: Qué Chivo Aquí)
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El público llenó la plaza frente al Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, disfrutando del baile y el ambiente festivo previo a la participación de Los Hermanos Flores en Coachella. (Cortesía:Mario Durán)
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Integrantes de Los Hermanos Flores animaron a los asistentes con sus éxitos, en una noche de celebración y baile. (Cortesía: Que Chivo Aquí)
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La agrupación, con más de 60 años de trayectoria, deleitó a los asistentes con temas como “La Bala”, “Salvadoreña” y “Enfermera”. (Cortesía: Qué Chivo Aquí)
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El Centro Histórico vibró con el concierto gratuito de Los Hermanos Flores. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
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Los Hermanos Flores animaron una velada de música y tradición en la Plaza Barrios, con entrada libre. (Cortesía: Mario Durán)
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El ambiente festivo se apoderó de la Plaza Barrios, donde familias y jóvenes disfrutaron del concierto de la icónica agrupación. (Cortesía:Alcaldía de San Salvador)
La increíble velada acabó con juegos pirotécnicos que deleitaron a los asistentes. (Cortesía: Qué Chivo Aquí)
La increíble velada acabó con juegos pirotécnicos que deleitaron a los asistentes. (Cortesía: Qué Chivo Aquí)
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La agrupación salvadoreña de alista para deleitar a los asistentes al Outdoor Theatre, el segundo escenario más grande de Coachella, donde llevarán la cumbia en grande el 11 y 18 de abril. (Cortesía: Coachella)

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