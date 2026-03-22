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Histórico: Universidad de El Salvador gradúa a sus primeros ingenieros geólogos para enfrentar desastres naturales

Rut, Melissa y Marco son los rostros de una nueva era científica. Con ayuda de una cooperación internacional, tres jóvenes salvadoreños hacen historia al convertirse en los primeros especialistas en geología

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Rut Delia Campos Cortez, Melissa
Rut Delia Campos Cortez, Melissa Abigail González Aguilera y Marco Antonio Castro Mendoza se convirtieron este viernes en los primeros graduados en Ingeniería Geológica de la Universidad de El Salvador, UES. (Cortesía: Universidad de El Salvador)
El rector de la Universidad
El rector de la Universidad de El Salvador, Ing. Juan Rosa Quintanilla, dirigió palabras de felicitación a los tres graduados en Ingeniería Geológica, expresando sus mejores deseos para el inicio de sus trayectorias profesionales. (Cortesía: Universidad de El Salvador)
La graduación marca un hito
La graduación marca un hito para la UES y para el país centroamericano, al incorporar profesionales capacitados en la evaluación de riesgos naturales y el aprovechamiento responsable de los recursos geológicos. (Cortesía: Universidad de El Salvador)
La titulada en Ingeniería Geológica,
La titulada en Ingeniería Geológica, Rut Campos, recibe sus diploma en un acto que destaca el papel de la educación superior en la transformación y el futuro salvadoreño. (Cortesía: Universidad de El Salvador)
Familiares y amigos acompañan con
Familiares y amigos acompañan con orgullo a los graduados, reflejando el respaldo social a una carrera estratégica para la adaptación y respuesta ante amenazas naturales en El Salvador. (Cortesía: Universidad de El Salvador)
Autoridades de la UES y
Autoridades de la UES y representantes de la Embajada de Italia en El Salvador acompañan a los nuevos profesionales durante la ceremonia de graduación, resaltando la importancia de la colaboración internacional en el desarrollo académico. (Cortesía: Universidad de El Salvador)
Autoridades y docentes celebran junto
Autoridades y docentes celebran junto a los egresados la culminación de talleres intensivos de geología aplicada, impulsados por la UES y la colaboración internacional para enfrentar desafíos climáticos y geológicos. (Cortesía: Universidad de El Salvador)
La culminación de la carrera
La culminación de la carrera de Ingeniería Geológica representa un avance estratégico en la formación de expertos para la prevención de sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos e inundaciones. (Cortesía: Universidad de El Salvador)
Integrantes de la comunidad académica
Integrantes de la comunidad académica y científica, junto a familiares de los graduados, reconocen el valor de abrir camino a nuevas generaciones de especialistas en el estudio del territorio y los recursos del subsuelo. (Cortesía: Universidad de El Salvador)
El Dr. Paolo Emanuele Rozo
El Dr. Paolo Emanuele Rozo Sordini, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia en El Salvador, recibió un reconocimiento especial durante el acto de graduación. (Cortesía: Universidad de El Salvador)

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