Galería de CEOs en el Coffee Networking Party: El futuro de los negocios y Bitcoin en las mujeres salvadoreñas

Alejandra Guajardo en el lanzamiento de su marca Vada Organics. La empresaria y ex Miss El Salvador fue la anfitriona de una noche dedicada al networking de alto nivel y el empoderamiento femenino.

La Coffee Networking Party reunió a mujeres CEO, líderes internacionales y empresarios para celebrar el lanzamiento oficial de Vada Organics. Entre charlas de estrategia y bienestar, las asistentes exploraron cómo el Bitcoin está rediseñando el panorama de los negocios en El Salvador. A continuación, te presentamos los rostros y los momentos más destacados de esta velada de conexión y futuro.

Liderazgo sin fronteras: Elizabeth del Cid, CEO de la marca Deluxe (Guatemala), compartiendo visiones de negocio junto a Diana Hernández durante la velada de networking en San Salvador.

De la pasarela a la dirección ejecutiva: Alejandra Gavidia aportando su visión estratégica en el Coffee Networking Party, reafirmando el papel fundamental de la mujer en la economía actual de El Salvador.

Alejandra Guajardo, Diana Hernández, y el presidente de la Asociación Bitcoin de El Salvador (ASOBITCOIN) Will Hernández.

Verónica Rodríguez, CEO de VR Spa & Beauty Bar, compartió visiones de negocio y bienestar.

Hacia la economía digital: Las empresarias salvadoreñas e internacionales exploran las ventajas de Bitcoin como herramienta clave para la expansión y modernización de sus negocios en el ecosistema actual.

De la finca a la mesa de negocios: Alejandra Gavidia, compartiendo visiones con el reconocido productor y exportador Jorge Cruz. Una conversación sobre la excelencia del café de especialidad de Apaneca y su impacto en el mercado global.

El café salvadoreño de exportación fue el maridaje perfecto para una tarde de innovación, alianzas y visión digital.

Amanda Flores, Any Tolentino, Martha Tolentino y Sucy Flores.

Ligia Rivas, Melissa Barrantes, Verónica Rodríguez y Guillermo Chavarría.

El reconocido CEO Alexis Canahui durante la Coffee Networking Party, compartiendo con las mujeres líderes que están marcando la pauta en la economía de El Salvador.

Conexiones al aire libre: Los asistentes compartiendo ideas y experiencias.

Sabine Schulte y Valeria Provecher disfrutaron de una tarde de café de especialidad y networking de alto nivel.

Empresarias locales e internacionales compartiendo sus testimonios de éxito.

Mujeres visionarias que están rediseñando el panorama empresarial en El Salvador.

Cleyton, proveniente de Estados Unidos, y Dora, empresaria de Colombia, intercambiando estrategias en la Coffee Networking Party.

Liderazgo compartido: Los hombres de negocios también se sumaron a la jornada, reafirmando que el crecimiento del ecosistema empresarial y la adopción de Bitcoin en El Salvador.

Inversionistas de diversas latitudes compartiendo cómo la integración de Bitcoin y el apoyo al emprendimiento femenino.

Jorge Cruz junto a su equipo de trabajo, los rostros responsables de cultivar y procesar el café de especialidad.

Crédito: Juan Carlos Mejía.