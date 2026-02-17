El Salvador

La policía hondureña incauta más de $89,000 a salvadoreño en frontera de Choluteca

Las autoridades realizaron el decomiso tras revisar un vehículo que cruzaba desde El Salvador, como parte de operaciones coordinadas entre diferentes cuerpos policiales para combatir el tráfico financiero ilegal en la región

Las autoridades hondureñas detuvieron a un ciudadano salvadoreño con $89,000 en efectivo durante un control fronterizo en El Triunfo, Choluteca. (Foto cortesía Policía de Honduras)

Las autoridades hondureñas detuvieron a un ciudadano salvadoreño de 37 años en el punto de control La Corteza, municipio de El Triunfo, Choluteca, el lunes 16 de febrero de 2026, tras encontrarle $89,000 en efectivo durante una inspección fronteriza. El individuo será acusado formalmente por lavado de activos luego de que agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) detectaron la suma sospechosa en su poder mientras intentaba ingresar desde El Salvador.

La presión regional contra el crimen transnacional se acentúa con el refuerzo de las operaciones policiales sobre la línea limítrofe, en un contexto de crecientes flujos ilícitos en Centroamérica. Especialistas señalan que los controles fronterizos en Honduras y El Salvador son eslabones críticos para las organizaciones de narcotráfico y lavado de activos.

El incremento de la actividad ilegal ha generado una cooperación reforzada entre entidades hondureñas como la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y la Dirección Nacional Policial Antidrogas. Durante años, estas instituciones han enfrentado presión nacional e internacional para desmantelar redes dedicadas al contrabando financiero.

El arresto por lavado de activos ocurrió la noche del 16 de febrero de 2026 en el puesto de control La Corteza, reforzando la vigilancia en la zona sur de Honduras. (Foto cortesía Policía de Honduras)

El operativo nocturno fue resultado de la coordinación entre la DNSPF y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), con apoyo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas. El ciudadano salvadoreño, de identidad aún reservada, viajaba en un vehículo Mitsubishi pick-up.

La DNSPF reportó que durante el registro, los agentes hallaron dos fajos de billetes de $30,000 y un tercer fajo de $29,000, todos en billetes de cien dólares estadounidenses. El total incautado sumó 2,314,000 lempiras al tipo de cambio local. El automóvil también fue incautado como parte de las medidas legales y de seguridad.

En total, los billetes decomisados sumaron 890 piezas de $100.

La policía detalló que el arresto se realizó en flagrancia y permitió la imputación inmediata por el delito de lavado de activos. En Honduras, esta tipificación penal implica consecuencias judiciales severas y el comienzo de una investigación sobre la procedencia de los fondos del implicado.

El detenido, cuya identidad no ha sido revelada, viajaba en un vehículo Mitsubishi pick-up rumbo al municipio de El Triunfo tras cruzar desde El Salvador. (Foto cortesía Policía de Honduras)

La DNSPF anunció la continuidad de “operaciones estratégicas, controles móviles y fijos, así como acciones de inteligencia” dirigidas a identificar y detener a personas relacionadas con delitos económicos. Estas tácticas buscan frenar el tráfico ilícito, el contrabando y el empleo de infraestructura fronteriza para el blanqueo de capitales con alcance transnacional.

Según las autoridades, tanto el dinero incautado como el vehículo y el detenido serán puestos a disposición de las instancias competentes, con el propósito de profundizar en la investigación respecto al origen y destino de los fondos, en el marco de la vigilancia reforzada que endurece el traslado de capital ilícito entre Honduras y El Salvador, bajo recomendaciones internacionales orientadas a prevenir el delito económico en la región.

