El presidente Nayib Bukele alcanza récord de aprobación tras seis años y medio de mandato, según encuesta

Las autoridades estimaron que cerca de 70 mil pandilleros operaban en El Salvador antes de la fuerte respuesta estatal liderada por Bukele. Foto cortesía Secretaría de Prensa

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, registra una aprobación del 91.9 % tras seis años y medio de gobierno, impulsado principalmente por la percepción de mejoras en seguridad.

Según la más reciente encuesta de LPG Datos, unidad de investigación social de La Prensa Gráfica. Este resultado representa uno de los niveles de respaldo más altos para un mandatario salvadoreño desde el inicio de la serie histórica de este estudio.

De acuerdo con el medio, la encuesta se realizó entre el 19 y el 25 de enero de 2026 a través de 1,200 entrevistas telefónicas aplicadas a mayores de 18 años en todo el país. El margen de error se ubica en ±2.8 % y el nivel de confianza es del 95 %. El sondeo determinó que el 62.8 % de quienes mostraron aprobación califican la gestión presidencial como “muy buena” y el 29.1 % como “algo buena”. Solo el 5.9 % expresó desaprobación, mientras que el 2.2 % no emitió opinión.

Las áreas mejor evaluadas del gobierno de Nayib Bukele son seguridad y educación. El 70.3 % de los consultados identifica la mejora de la seguridad como el principal logro, mientras que el 19.1 % la vincula directamente al combate a pandillas y delincuencia.

El principal motivo de aprobación hacia Nayib Bukele es la percepción de mejora en la seguridad del país, seguido por la valoración de cambios y mejoras generales, y la opinión de que ha hecho un buen trabajo, según los datos de LPG Datos (Foto cortesía por LPG).

El respectivo sondeo señala que, durante la pandemia de Covid-19 en 2020, la aprobación llegó al 92.5 %, cifra apenas superior a la registrada en este nuevo estudio.

En comparación con presidentes anteriores, Bukele mantiene el nivel de aprobación más alto al cierre del mismo periodo: Elías Antonio Saca obtuvo 72 %, Mauricio Funes 69.3 % y Salvador Sánchez Cerén 38.1 %, según la serie histórica del respectivo medio salvadoreño.

El área educativa también figura entre las mejor evaluadas. Datos oficiales citados por La Prensa Gráfica reportan la intervención de 500 escuelas con obras de reconstrucción y remodelación, y la entrega reciente de 70 centros educativos renovados.

Economía y cumplimiento de promesas, los principales retos señalados por la ciudadanía

En lo económico, persisten focos de insatisfacción: el 10.0 % de los encuestados considera que la gestión presidencial no logró mejorar la economía nacional. El 4.1 % señala el aumento del costo de la vida y de la canasta básica como uno de los principales problemas.

Mientras que el 3.7 % menciona la falta de generación de empleo. La encuesta también explora la percepción ciudadana sobre el cumplimiento de promesas. El 64.2 % de la población consultada opina que el mandatario está cumpliendo los compromisos adquiridos, el 22.9 % estima que solo lo hace parcialmente y el 6.6 % sostiene que no los ha cumplido.

La mayoría de los encuestados identifica la economía como el principal reto de la gestión presidencial (Foto cortesía de LPG).

El 92.5 % de los encuestados considera que el presidente está ayudando a resolver los problemas de seguridad, aunque la percepción positiva es menor en el ámbito económico, donde solo el 48.9 % cree que las acciones del Ejecutivo han sido efectivas y el 34.9 % considera que solo lo ha hecho en parte.

Al conocerse los resultados, Nayib Bukele reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter) con el mensaje: “La encuesta más respetada por la oposición, en el periódico más importante de la oposición”, refiriéndose así a La Prensa Gráfica, uno de los medios más representativos de El Salvador.

De igual manera, la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, presentada en enero de 2026, muestra un incremento en la evaluación del presidente Nayib Bukele, que pasó de 8.15 a 8.39 puntos respecto al año anterior.

El estudio, realizado con entrevistas presenciales a nivel nacional y una muestra de 1,268 personas, confirma que la seguridad sigue siendo el principal factor de respaldo ciudadano: el 62.7 % de los consultados señala que la seguridad es lo mejor que ocurre en El Salvador.