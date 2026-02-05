El Salvador

Cobertura de vacuna detiene brotes: El Salvador, sin sarampión

Expertos destacan que mantener la cartilla de vacunación al día es fundamental para impedir el resurgimiento del sarampión, incluso cuando existen riesgos de importación por movilidad regional y regreso a clases escolares

Uno de los datos más relevantes sobre el sarampión es su extraordinaria capacidad de contagio: una sola persona enferma puede contagiar hasta a 20 personas sanas en su entorno, principalmente a través del aire y microgotas expulsadas al toser o estornudar.

Así lo advierte Iván Solano, presidente del Colegio Médico, quien señala que este virus es el más transmisible conocido y exige medidas de prevención sostenidas en toda la población.

En este contexto, la cobertura de vacunación en El Salvador se consolida como un factor determinante de protección. El país ha alcanzado más del 95% en la segunda dosis de la vacuna y de igual forma en la primera, cifras que, según el infectólogo pediatra Guillermo Barahona, han sido clave para impedir la propagación de casos secundarios incluso frente a brotes importados.

La eficacia de este sistema quedó demostrada a finales de 2025, cuando se detectó un caso confirmado en Santa Ana, relacionado con un evento masivo en Guatemala. El paciente fue diagnosticado y aislado de inmediato, sin que se produjeran nuevos contagios. Barahona atribuye este resultado al esquema de inmunización nacional y al trabajo coordinado del Laboratorio Nacional de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El esquema salvadoreño de vacunación ha sido actualizado para maximizar la protección infantil: la primera dosis se administra a los 12 meses y el refuerzo a los 18 meses.

El pediatra Luis Castaneda resalta la importancia de esta modificación, ya que busca cubrir a los niños lo antes posible ante cualquier posible brote. Castaneda insiste en que la vacunación es la “única barrera infranqueable” e insta a los padres a no dejar a ningún niño sin protección, incluso si existen dudas sobre el historial vacunal.

“Si ya está vacunado y recibe otra dosis, no hay problema. No genera ninguna consecuencia negativa, al contrario, refuerza la protección”, explica.

A pesar de estos logros, el contexto internacional mantiene la alerta en la región. Los recientes brotes en México y Guatemala —con cerca de 7,000 casos y 28 niños fallecidos en el primer país, y 105 casos confirmados en el segundo— subrayan la relevancia de sostener altos niveles de cobertura. Solano advierte que la movilidad entre países incrementa el riesgo de importación del virus y exige no bajar la guardia.

La vigilancia epidemiológica salvadoreña refuerza la respuesta nacional. Barahona detalla que, frente a cualquier caso sospechoso, el sistema activa protocolos de notificación y pruebas moleculares, exclusivas del Ministerio de Salud, para evitar que se escape algún contagio.

El reconocimiento temprano de síntomas —fiebre, ojos rojos, rash cutáneo, ganglios inflamados y manchas de Koplik— es fundamental para actuar de inmediato.

No todos los grupos pueden recibir la vacuna: personas con cáncer, insuficiencia renal, diabetes avanzada, VIH, inmunosupresión o mujeres embarazadas deben abstenerse, según explica Castaneda.

Sin embargo, la recomendación general para la población es mantener la cartilla al día y revacunar en caso de dudas, incluyendo adultos, sobre todo durante brotes. El especialista recuerda que la vacuna es segura y con baja frecuencia de reacciones adversas.

El regreso a clases y la llegada de turistas internacionales elevan el nivel de vigilancia en escuelas y comunidades. Castaneda sugiere a las autoridades educativas verificar la vacunación de los estudiantes y coordinar con el Ministerio de Salud. Ante la aparición de un caso, recomienda activar medidas como aislamiento, notificación oportuna y, si se detecta transmisión local, evaluar el cierre temporal de colegios y el uso de mascarillas.

Pese al auge de movimientos antivacunas en otras regiones, los especialistas insisten en no bajar la guardia. “No tenemos ningún caso confirmado, pero sí debemos reforzar el mensaje: la vacunación es indispensable y cualquier enfermedad febril con rash debe consultarse de inmediato”, concluye Castaneda.

La experiencia salvadoreña muestra que una cobertura de vacunas superior al 95% en la segunda dosis, junto con la actualización de protocolos y la vigilancia epidemiológica, constituye el escudo más eficaz contra una enfermedad que, aunque erradicada localmente, continúa siendo motivo de alerta global.

