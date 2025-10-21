Nicolas Sarkozy, el primer expresidente francés encarcelado desde el mariscal Pétain

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy sale de su casa el día de su encarcelamiento en la prisión de Sante para comenzar su condena de cinco años de prisión por conspiración criminal por intentos de recaudar fondos de campaña de Libia, en París, Francia, el 21 de octubre de 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Aparte del líder colaboracionista en tiempos de guerra, el mariscal Pétain, el último jefe de Estado francés en ser encarcelado tras dejar el cargo fue Luis XVI en 1792. Tras la abolición de la monarquía, el rey de Francia fue encarcelado, junto con su familia, en la Prisión del Temple en París. En la mañana del 21 de octubre, por primera vez en la Francia moderna, un expresidente, Nicolas Sarkozy, fue encarcelado. El mes pasado fue declarado culpable de financiación ilegal de campañas y condenado a cinco años de prisión. Sarkozy fue trasladado a la Prisión de la Salud, en el sur de la capital francesa.

El 25 de septiembre, un juez del tribunal penal de París declaró a Sarkozy culpable de “conspiración criminal” en un juicio por la financiación ilícita de su campaña presidencial de 2007 por parte de Muamar el Gadafi, el exdictador libio. El expresidente, según la jueza, había “permitido a sus colaboradores cercanos” solicitar fondos, aunque no pudo “demostrar” que el dinero se utilizara finalmente para financiar la campaña. El Sr. Sarkozy fue absuelto de otros tres cargos más graves, entre ellos corrupción y malversación de fondos. La jueza lo condenó a prisión con efecto casi inmediato, lo que significa que el expresidente cumplirá condena incluso mientras apela.

El Sr. Sarkozy, quien estuvo acompañado al tribunal por Carla Bruni, su esposa y sus hijos adultos, ha negado cualquier irregularidad y ha declarado repetidamente su inocencia. Dos días antes de ingresar en prisión, el expresidente de 70 años declaró al periódico La Tribune Sunday: “No le temo a la cárcel. Mantendré la frente en alto, incluso frente a las puertas”. Por su seguridad, el Sr. Sarkozy se encuentra recluido en una celda de aislamiento, de unos diez metros cuadrados. Ahora que está tras las rejas, se espera que sus abogados presenten una solicitud de libertad condicional ante el tribunal de apelaciones.

El hecho de que un expresidente, en el cargo entre 2007 y 2012, vaya a cumplir condena, y más aún mientras se encuentra en apelación, ha conmocionado a Francia y la ha dividido. Manuel Bompard, del partido de extrema izquierda Francia Insumisa, afirmó con aprobación que el veredicto demostraba que el Estado de derecho se aplica tanto a “los poderosos” como al pueblo. Marine Le Pen, la líder de extrema derecha a quien se le prohibió a principios de este año presentarse a un cargo electivo en un caso por malversación de fondos del Parlamento Europeo, calificó la sentencia con efecto inmediato de “gran peligro”. (De hecho, la prohibición de Le Pen también se aplicó con efecto inmediato mientras apela).

Incluso Gérard Larcher, presidente del Senado, de centroderecha, afirmó compartir la creciente preocupación pública por la aplicación inmediata de una sentencia antes de un recurso judicial. Se ha desatado un acalorado debate público sobre si el poder judicial en Francia se ha politizado; el juez que preside el caso ha recibido amenazas de muerte. El presidente Emmanuel Macron instó a la ciudadanía a respetar el derecho de apelación de Sarkozy, así como la imparcialidad de los jueces.

Esto supone un gran cambio respecto a la época en que los políticos franceses eran vistos como beneficiarios de una cultura de impunidad. En el pasado, las causas penales contra políticos a menudo no llegaban a los tribunales o se desestimaban debido a la prescripción. A pesar de años de intentos de procesar a Jacques Chirac, expresidente fallecido en 2019, por su periodo como alcalde de París entre 1977 y 1995, los jueces de instrucción solo lograron llevar un caso en su contra a los tribunales. Ese juicio, en cierto modo, marcó una nueva era. Chirac se convirtió en el primer expresidente de la Quinta República en ser juzgado, en un caso relacionado con “trabajos falsos” en el ayuntamiento de París. En 2011, fue declarado culpable y condenado a una pena de prisión suspendida.

Desde entonces, una procesión constante de políticos ha entrado y salido de los tribunales. En 2019, a Jérôme Cahuzac, exministro socialista, se le permitió llevar una pulsera electrónica en lugar de cumplir condena por fraude fiscal. Un año después, un tribunal condenó a François Fillon, ex primer ministro de centroderecha del gobierno de Sarkozy, a cinco años de prisión por malversación de fondos; la pena se redujo en apelación a cuatro años, con suspensión de la pena. El propio Sarkozy ha llevado este año una pulsera electrónica por una condena por corrupción y tráfico de influencias en un caso aparte. Varios políticos (Patrick Balkany, Georges Tron, Claude Guéant) también han cumplido condena en prisión.

En comparación con otras democracias occidentales, el encarcelamiento de Sarkozy destaca por la severidad de la sentencia; dejando de lado a los colaboradores, ningún presidente o primer ministro de Europa occidental ha estado en prisión en la posguerra. Pero también encaja en un patrón según el cual los políticos franceses son cada vez más responsables ante el poder judicial. El país, al parecer, ya no tolera las prácticas ante las que antes hacía la vista gorda.

